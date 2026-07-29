Τι λένε τα ζώδια για την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026.

Κριός

Θα έχετε την ανάγκη να βιώσετε συναρπαστικές εμπειρίες και περιπέτειες. Οι αλλαγές θα σας ενθουσιάσουν και θα βρείτε έμπνευση στους γύρω σας. Νέες γνωριμίες με έξυπνα και ταλαντούχα άτομα θα φέρουν έναν νέο αέρα στην καθημερινότητά σας. Εάν υπάρχουν εκκρεμή νομικά ζητήματα, το διάστημα αυτό μπορούν να επιλυθούν με επιτυχία.

Ταύρος

Ίσως να χρειαστεί να εκμυστηρευτείτε σε άτομα που εκτιμάτε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί. Με τον τρόπο αυτό θα φωτιστεί πιθανά μια άλλη οπτική και θα σας βοηθήσει να βρείτε ευκολότερα λύσεις. Τα πράγματα μπορούν να εξελιχτούν έτσι καλύτερα, τουλάχιστον όσο αναφορά μια συζήτηση που θα κάνετε με το σύντροφό σας. Ευνοούνται η κοινωνική ζωή και οι σχέσεις με τους συγγενείς.

Δίδυμοι

Ανυπομονησία σας πιάνει... Σας προβληματίζει το γεγονός ότι, ενώ κάνατε ότι έπρεπε, τα πράγματα δεν λένε να αλλάξουν πορεία. Μήπως περιμένατε πάρα πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα; Η ευστροφία και η γρήγορη αντίδρασή σας θα είναι αυτή που θα σας σώσει σήμερα από δύσκολες καταστάσεις. Μην αναλαμβάνετε ρίσκα και ακολουθήστε την διπλωματική οδό…

Καρκίνος

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε ποιο σημείο είστε ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τους στόχους και τις επιδιώξεις σας. Θα πρέπει όμως να είστε ρεαλιστές και ειλικρινείς με τον εαυτό σας στις εκτιμήσεις σας. Γίνετε πιο αισιόδοξοι και δεχτείτε τη συμπαράσταση των φίλων σας. Τολμήστε καινούργιες κοινωνικές συναναστροφές. Από πλευράς υγείας και εργασίας θα σημειωθεί βελτίωση και τα οικονομικά σας θα πάνε καλύτερα, αν τα χειριστείτε με προσοχή.

Λέων

Το πλανητικό σκηνικό θα φέρνει σε πρώτο πλάνο τις επαγγελματικές σας επαφές, καθώς και αυτές με ένα δικό σας άτομο. Θα υπάρξουν ευκαιρίες να πραγματοποιήσετε καινούργιες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν επαγγελματικά στο μέλλον. Εάν υπάρχουν προβλήματα στην οικογένεια, μην τα αφήνετε να χρονίζουν. Δεν πρέπει όμως να καταπιαστείτε με την λύση τους παρορμητικά. Εξετάστε προσεκτικά κάθε πιθανή λύση και δράστε μετά.

Παρθένος

Όσο φορτωμένη και να είναι η μέρα σας, όσες δυσκολίες και αν έχετε να αντιμετωπίσετε, μην ξεχνάτε ποτέ να ευχαριστείτε για όσα καλά έχετε και να χαίρεστε την ζωή σας. Ο θυμός ωστόσο και η επικριτική σας διάθεση θα σας δημιουργήσει προβλήματα με τους γύρω σας. Ακόμη και το χιούμορ σας μπορεί να παρεξηγηθεί.

Ζυγός

Αναμένεται να ευνοήσει η μέρα την διευθέτηση εκκρεμών υποθέσεων, ιδίως εάν έχουν σχέση με γραφειοκρατία και δημόσιες υπηρεσίες. Ένα παλιό αντικείμενο μπορεί τώρα να βρει μια καινούργια χρήση και να σας λύσει τα χέρια. Έχετε μια εξαιρετική ευκαιρία να οργανώσετε τις υποθέσεις σας και να τακτοποιήσετε ζητήματα που εκκρεμούν.

Σκορπιός

Μια επιτυχία που θα υπάρξει σήμερα σαφώς και δεν θα πρέπει να σας κάνει να χαλαρώσετε τις προσπάθειές σας. Χρειάζεται εγρήγορση και συνεχής πάλη για να τα καταφέρετε. Μπείτε μπροστά και εμπνεύστε τα άτομα που βρίσκονται γύρω σας! Έχετε την ικανότητα, αλλά και τις εμπειρίες που απαιτούνται για να δείξετε τον σωστό δρόμο…

Τοξότης

Θα πρέπει να αδράξετε την ευκαιρία καριέρας που θα σας παρουσιαστεί και να μην δειλιάσετε, γιατί πρόκειται για κάτι καθοριστικό για την πορεία της καριέρας σας. Υπάρχει διάχυτος ενθουσιασμός για τα νέα και θαυμαστά που κάνουν την εμφάνισή τους στην ζωή σας! Πανηγυρίστε αλλά καταστρώστε και τα μελλοντικά σας πλάνα με επιμέλεια για να μην πάει χαμένη η ευκαιρία.

Αιγόκερως

Είναι μια εξαιρετική μέρα, μια και η αλήθεια θα λάμψει και θα δικαιωθείτε στα μάτια όσων δυσπιστούσαν απέναντί σας! Απολαύστε την νίκη σας και χαλαρώστε με φιλικές παρέες. Η μέρα προσφέρεται για επινίκιες γιορτές! Μην παίρνουν όμως τα μυαλά σας αέρα, γιατί μπορεί να κερδίσατε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο…

Υδροχόος

Θα πρέπει να αγωνιστείτε σκληρά για όσα έχετε και κατέχετε, για να μπορέσετε να τα διατηρήσετε. Εάν δεν έχετε κάνει κάτι αξιόμεμπτο, θα καταφέρετε να βγείτε νικητές από την δοκιμασία. Κάτι απρόσμενο ωστόσο θα συμβεί που θα σας αποδιοργανώσει σήμερα. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος συνεργάτης σας να αποχωρήσει ξαφνικά ή ένα πρόσωπο να μπει ξαφνικά στην ζωή σας.

Ιχθύες

Βρίσκεστε σε μια δίνη, σε ένα καταλυτικό σημείο της μεταβατικής περιόδου. Μην σας τρομάζουν οι αλλαγές και τα προβλήματα. Ήδη έχετε καταφέρει πολλά και στο άμεσο μέλλον τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Τα αισθηματικά σας θα παρουσιάσουν βελτίωση και η επαγγελματική σας άνοδος θα σας ικανοποιήσει πολύ σύντομα. Νέες ευκαιρίες και προτάσεις θα σας γεμίσουν με αισιοδοξία, αρκεί να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες και να κρατήσετε χαμηλούς τόνους.