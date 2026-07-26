Αντίρριο: Καρέ καρέ η καταδίωξη θρίλερ - Δραπέτευσε πεζός αφού έσπασε διόδια και εμβόλισε περιπολικό

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν μια πολυήμερη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό κλεμμένου οχήματος κατέληξε σε καταδίωξη υψηλού κινδύνου, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή των Μεγάρων και ολοκληρώθηκε στο Αντίρριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή των Μεγάρων. Οι αστυνομικοί το εντόπισαν κοντά στην Κόρινθο και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Εκείνος όχι μόνο αγνόησε τις υποδείξεις, αλλά ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη στην Ολυμπία Οδό.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο οδηγός πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, παραβιάζοντας κανόνες οδικής κυκλοφορίας και θέτοντας σε κίνδυνο διερχόμενους οδηγούς.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέχρι την Αχαΐα, όπου συμμετείχαν περιπολικά της Άμεσης Δράσης Πατρών. Φτάνοντας στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, ο δράστης προκάλεσε νέα αναστάτωση, καθώς εισήλθε από το Ρίο προς το Αντίρριο κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, ενώ στη συνέχεια έσπασε τη μπάρα των διοδίων προκειμένου να συνεχίσει την πορεία του προς την Αιτωλοακαρνανία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν και οι αστυνομικές δυνάμεις της Ναυπακτίας, οι οποίες, σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της Αχαΐας, κατάφεραν να εγκλωβίσουν το όχημα σε αγροτική περιοχή κοντά στο Αντίρριο.

Παρά τον εγκλωβισμό του, ο οδηγός επιχείρησε να διαφύγει με κάθε τρόπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε όπισθεν δύο φορές και εμβόλισε περιπολικό της Άμεσης Δράσης, προκαλώντας υλικές ζημιές στο υπηρεσιακό όχημα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε πυροβολισμούς προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου, επιχειρώντας να το ακινητοποιήσουν. Τελικά, ο δράστης εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία της περιοχής και το σκοτάδι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπακτίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ το εγκαταλελειμμένο όχημα έχει μεταφερθεί για εργαστηριακή εξέταση στο πλαίσιο της προανάκρισης.







