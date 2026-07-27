Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026.

Κριός

Υπάρχει το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσετε προκλήσεις κατά την διάρκεια της μέρας, τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσετε με άμεσο και δυναμικό τρόπο. Σε ένα εναλλακτικό σενάριο, κάποιοι μεταξύ σας μπορεί να κληθείτε να υπερασπιστείτε τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις σας, κάτι που δεν θα είναι εύκολο, εάν είστε δογματικοί σε ορισμένα ζητήματα.

Ταύρος

Μια παρεξήγηση που σας έφερε σε ρήξη με μέλη της οικογένειάς σας, μπορεί σήμερα να λυθεί και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις σας και πάλι. Ακόμη και αν πιστεύετε ότι το λάθος δεν ήταν δικό σας, κάντε εσείς την πρώτη κίνηση της συμφιλίωσης. Έχετε ωστόσο μια εριστική διάθεση και μπορεί να προκαλέσετε αρκετά προβλήματα στις σχέσεις σας με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε και να χαρείτε την μέρα.

Δίδυμοι

Η διαίσθησή σας θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη σήμερα, σαν να έρχεστε σε άμεση επαφή με το Σύμπαν. Είναι ιδανική μέρα για περισυλλογή και στοχασμό, καθώς και για την χάραξη νέων στρατηγικών σε επαγγελματικό επίπεδο. Εάν χρειάζεστε περισσότερα χρήματα για να καλύψετε τις καθημερινές σας υποχρεώσεις, ίσως η μέρα να σας φέρει ένα έκτακτο έσοδο που θα σας τονώσει.

Καρκίνος

Η μέρα θα στρέψει για το ζώδιό σας το ενδιαφέρον στον τομέα των σχέσεων. Αναμένονται πολλά γεγονότα, που θα σας αναγκάσουν να ανοίξετε τα μάτια και να αποδεχτείτε αυτό που συμβαίνει γύρω σας. Πολλές συναντήσεις προβλέπονται, καθώς και καινούργιες γνωριμίες, κάποιες από τις οποίες ενδεχομένως να βοηθήσουν στην πνευματική σας εξέλιξη.

Λέων

Μην πειραματίζεστε με την υγεία σας και μην χρησιμοποιείτε γιατροσόφια που δεν ξέρετε τι αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν στον οργανισμό σας και στην υγεία σας μακροχρόνια. Και η κλασσική ιατρική κάνει δουλειά… Η αισθηματική σας σχέση θα σας προβληματίσει και θα απαιτήσει την προσοχή σας κατά την διάρκεια της μέρας. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την πλευρά σας για να παραμείνει μια σχέση βιώσιμη και λειτουργική…

Παρθένος

Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Μην θυσιάζετε τις αξίες σας μόνο και μόνο για να κατακτήσετε κάτι που θέλετε πολύ. Επενδύστε στην ομαδική δουλειά και η επιτυχία θα σας βρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε και σεις.

Ζυγός

Το πλανητικό σκηνικό δεν θα σας φέρει μάνα εξ ουρανού, ούτε και ο από μηχανής θεός θα φροντίσει για τα οικονομικά σας προβλήματα. Σηκώστε τα μανίκια και με ρεαλισμό μεθοδεύστε τις κινήσεις εκείνες που θα σας ανακουφίσουν. Αισθάνεστε αρκετά τρωτοί και χρειάζεστε την αγάπη και την στήριξη των γύρω σας, κυρίως των αγαπημένων σας προσώπων. Μέρα είναι και θα περάσει…

Σκορπιός

Η μέρα θα φέρει εύνοια στην καριέρα σας και θα σας επιτρέψει να πραγματοποιήσετε τα σχέδιά σας γρήγορα. Απροσδόκητες καταστάσεις θα σας ωθήσουν να πετύχετε σημαντικά επιτεύγματα. Ιδέες που είχατε εδώ και καιρό θα αρχίσουν να λαμβάνουν σάρκα και οστά. Αλλάζουν επίσης οι απόψεις σας πάνω σε πολλά πράγματα.

Τοξότης

Η σημερινή ημέρα δίνει έμφαση σε μια ισχυρή ώθηση προς την επαγγελματική αναγνώριση, την κοινωνική δικτύωση και την πνευματική ανάπτυξη. Ενώ οι ευκαιρίες για κέρδη και ορατότητα στην καριέρα είναι υψηλές, υπάρχει μια επαναλαμβανόμενη ανάγκη να διαχειρίζεστε τις κρυφές πιέσεις και να διατηρείτε τη σαφήνεια στην επικοινωνία. Η επιτυχία σήμερα εξαρτάται από την εξισορρόπηση των δημόσιων φιλοδοξιών σας με συναισθηματική υπομονή και προσεκτική λήψη αποφάσεων.

Αιγόκερως

Καθόλου καλό δεν είναι το κέφι σας σήμερα. Αφορμή γι' αυτό θα είναι ο σύντροφός σας ή κάποιος από το σπίτι σας. Φερθείτε με ρεαλισμό και αφήστε στην άκρη τις ανώφελες απαισιοδοξίες σήμερα. Πολλά γεγονότα προβλέπονται στον αισθηματικό τομέα που θα σας χαλάσουν τη διάθεση. Ξεκουραστείτε και μην αφήνετε την ένταση μέσα σας να μεγαλώνει.

Υδροχόος

Είναι μια μέρα που θα φέρει αισιοδοξία, ευκαιρίες και καλές ειδήσεις. Είναι μια εξαιρετική χρονική στιγμή να εκπονήσετε σχέδια, λόγω του πολύ καλού ενστίκτου που θα έχετε αλλά και του προσεκτικού σας προγραμματισμού. Ταξίδια μεγάλων αποστάσεων ευνοούνται, όπως και οι σπουδές ή οι μελέτες. Μέσα από την εύνοια της μέρας μπορούν να έχουν θετική εξέλιξη οι πάσης φύσης επιχειρηματικές συναλλαγές και διαπραγματεύσεις, όπως και οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις.

Ιχθύες

Καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα απομακρύνουν την σκέψη και την προσοχή σας από την πεζή και πολλές φορές θλιβερή πραγματικότητα και σας ταξιδεύουν σε άλλους κόσμους. Για να μπορέσετε να βγείτε οριστικά από έναν ατέρμονα κύκλο στασιμότητας θα πρέπει να κάνετε κάποια νέα βήματα, ίσως προς διαφορετική κατεύθυνση. Εξετάστε κάθε ενδεχόμενο και ίσως κάπου κοντά να βρίσκεται μια κρυμμένη ευκαιρία.