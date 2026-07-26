Δύο Πατρινές δημιουργοί «ταξιδεύουν» τα παιδιά στη Μονμάρτρη μέσα από ένα ξεχωριστό παραμύθι

Ένα λογοτεχνικό ταξίδι στην καρδιά του Παρισιού, γεμάτο χρώματα, τρυφερότητα και μηνύματα αγάπης, υπογράφουν δύο δημιουργοί από την Πάτρα.

Η συγγραφέας Τρισεύγενη Γκοτσίνου και η εικαστικός Αργυρή Κυριακοπούλου συνεργάζονται για πρώτη φορά, παρουσιάζοντας ένα νέο παιδικό βιβλίο που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κομνηνός.

Η Τρισεύγενη Γκοτσίνου, οικονομολόγος στο επάγγελμα, έχει αφιερώσει τα τελευταία χρόνια σημαντικό μέρος της δημιουργικής της πορείας στην παιδική λογοτεχνία, αποσπώντας διακρίσεις σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς. Έργα της έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους, ενώ έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα παραμύθια «Τα ρόδια της αγάπης» και «Ο μικρός κανταδόρος», με δύο ακόμη βιβλία να βρίσκονται υπό έκδοση.

Η συνάντηση της πένας της με την εικαστική ματιά της Αργυρής Κυριακοπούλου γέννησε μια ιστορία που εκτυλίσσεται στα γραφικά σοκάκια της Μονμάρτρης. Εκεί, ένα αδέσποτο γατάκι βρίσκει καταφύγιο στο καπέλο ενός νεαρού ζωγράφου και από εκείνη τη στιγμή δημιουργείται ένας ξεχωριστός δεσμός, που σύντομα θα μεγαλώσει όταν στη ζωή τους εμφανιστεί ένα χαμένο κουτάβι. Οι τρεις ήρωες ανακαλύπτουν πως η αγάπη, η αλληλεγγύη και η αποδοχή μπορούν να δημιουργήσουν μια οικογένεια πέρα από κάθε συμβατικό ορισμό.

Το βιβλίο αναδεικνύει, με απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο, τη σημασία της φιλοζωίας, της ενσυναίσθησης, της συμπερίληψης και της δημιουργικής έκφρασης, παρουσιάζοντας την τέχνη ως γέφυρα επικοινωνίας και θεραπείας. Μέσα από τις περιπέτειες των ηρώων, οι μικροί αναγνώστες καλούνται να ανακαλύψουν τη δύναμη της προσφοράς, της φιλίας και της ανιδιοτελούς αγάπης.

Ιδιαίτερο ρόλο στο αποτέλεσμα διαδραματίζει η εικονογράφηση της Αργυρής Κυριακοπούλου, η οποία μετατρέπει κάθε σελίδα σε έναν μικρό ζωγραφικό πίνακα. Με έμπνευση από τη ρομαντική ατμόσφαιρα του Παρισιού και έντονη καλλιτεχνική ευαισθησία, οι εικόνες συνοδεύουν την αφήγηση και προσφέρουν μια ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία που ενισχύει τη φαντασία και τη συγκίνηση των παιδιών.

Πρόκειται για μια νέα δημιουργική πρόταση που φιλοδοξεί να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους στην πιο καλλιτεχνική γειτονιά της γαλλικής πρωτεύουσας, υπενθυμίζοντας ότι η αγάπη, η τέχνη και η φροντίδα για κάθε ζωντανό πλάσμα μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, ξεκινώντας από τις πιο μικρές καθημερινές πράξεις.