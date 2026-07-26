Τη Ματίνα Παγώνη διορίζει προσωρινή πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στον διορισμό Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο προχωρά ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας αναμένεται να τοποθετήσει στη θέση της προσωρινής προέδρου την παθολόγο λοιμώξεων του νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς», Ματίνα Παγώνη.

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην ΕΡΤ, ο Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε τους γιατρούς να αφήσουν στην άκρη τις αντιπαραθέσεις και να οδηγηθούν σε εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

Γεωργιάδης: Θα διοριστεί η προσωρινή διοικούσα για να πράξει τα δέοντα προβλεπόμενα, για την εκλογή νομίμου νέου ΔΣ

Σε χθεσινή του ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε ότι η η προσωρινή διοικούσα επιτροπή θα διοριστεί τη Δευτέρα, ώστε να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για την εκλογή νέου, νόμιμου Διοικητικού Συμβουλίου.

«Δεν μπορώ να χάσω ούτε μία μέρα διότι το απερχόμενο και εκλεγέν προ 8 ετών ΔΣ, αποφάσισε παρά τω νόμω να συγκληθεί την Τρίτη. Άρα την Δευτέρα θα διοριστεί η προσωρινή διοικούσα για να πράξει τα δέοντα προβλεπόμενα, για την εκλογή νομίμου νέου ΔΣ. Εύχομαι στους ιατρούς μας καλές και ήρεμες εκλογές, ώστε επιτέλους να αποκατασταθεί η Δημοκρατική Νομιμότητα και κανονικότητα. Με το νέο ΔΣ που θα εκλεγεί μετά τις αρχαιρεσίες τους θα συζητήσουμε τις όποιες αλλαγές θέλουν οι ίδιοι στο παρόν θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΠΙΣ. Παρά τις εναντίον μου κατηγορίες, ποτέ δεν ήθελα να εμπλακώ στα εσωτερικά τους και θα συνεργαστώ με όποιον νομίμως εκλεγεί. Ο ΠΙΣ έχει σπουδαίο ρόλο να διαδραματίσει και είναι κρίμα οι αλλεπάλληλες μεταξύ τους διαμάχες να πλήττουν την φήμη αυτού του σπουδαίου συλλόγου. Η παρέμβαση μου γίνεται μόνον για λόγους νομιμότητας και για να λήξουν επιτέλους τα αλλεπάλληλα μεταξύ τους δικαστήρια» έγραψε στην ανάρτησή του.