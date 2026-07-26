Πάτρα: Απόπειρα διάρρηξης μέρα μεσημέρι σε επαγγελματικό κατάστημα

Απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε επαγγελματικό κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Κοραή, στο κέντρο της Πάτρας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της επιχείρησης, τέσσερις μεγαλόσωμοι άνδρες επιχείρησαν να παραβιάσουν την είσοδο του καταστήματος, προκαλώντας φθορές, παρά το γεγονός ότι ο χώρος διαθέτει σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.

Καθοριστική αποδείχθηκε η αντίδραση κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό και κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, προχωρώντας στις προβλεπόμενες ενέργειες.