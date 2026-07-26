Πάτρα: Απόπειρα διάρρηξης μέρα μεσημέρι σε επαγγελματικό κατάστημα

Τέσσερις άνδρες προκάλεσαν φθορές στην είσοδο – Η κινητοποίηση των περιοίκων απέτρεψε τα χειρότερα
Απόπειρα διάρρηξης σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε επαγγελματικό κατάστημα που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κανακάρη και Κοραή, στο κέντρο της Πάτρας.
Σύμφωνα με την καταγγελία της επιχείρησης, τέσσερις μεγαλόσωμοι άνδρες επιχείρησαν να παραβιάσουν την είσοδο του καταστήματος, προκαλώντας φθορές, παρά το γεγονός ότι ο χώρος διαθέτει σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
Καθοριστική αποδείχθηκε η αντίδραση κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής, οι οποίοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό και κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, προχωρώντας στις προβλεπόμενες ενέργειες.
Με αφορμή το συμβάν, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης εκφράζουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς τους πολίτες που δεν αδιαφόρησαν και στάθηκαν δίπλα τους, αλλά και προς τους αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν στην κλήση.
Παράλληλα, επισημαίνουν ότι το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων συμβάντων που, όπως αναφέρουν, έχουν εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας στην πόλη. Ζητούν δε την ενίσχυση της πρόληψης και της αστυνόμευσης, ώστε επαγγελματίες και πολίτες να μπορούν να δραστηριοποιούνται με μεγαλύτερη ασφάλεια στην καθημερινότητά τους.
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