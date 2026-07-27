(Σελήνη στον Αιγόκερω – σε γέμιση)

Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026

Κριός

Αισθάνεστε γεμάτη με θετική ενέργεια, μια και οι εργασιακές σας υποθέσεις

βαίνουν καλώς και το μέλλον σας χαμογελάει. Την πλεονάζουσα ενέργεια σας

διοχετεύστε την σε πράγματα που θα κάνουν την ζωή σας πιο εύκολη. Μια

εσωτερική ηρεμία σας βοηθάει να ανταπεξέλθετε με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο στις αυξημένες υποχρεώσεις σας. Οικογενειακά ζητήματα θα

απαιτήσουν την ενασχόληση σας, αλλά θα διευθετηθούν με τον καλύτερο

δυνατό τρόπο.

Ταύρος

Η μέρα θα είναι ευνοϊκή για να αναπτύξετε την καριέρα σας και να φτάσετε σε

νέα ύψη. Μπορεί να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες και προοπτικές που θα σας

βοηθήσουν να προχωρήσετε. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να έχετε κατά

νου την προσωπική σας ζωή για να διατηρήσετε μια ισορροπία μεταξύ

εργασίας και προσωπικού χρόνου.

Δίδυμος

Η μέρα θα σας αναγκάσει να εστιάσετε στις σχέσεις σας με κάποια άτομα. Με

ορισμένους θα διακόψετε επαφές, ενώ με άλλους θα συμβιβαστείτε για να

μπορέσετε να προχωρήσετε. Δεν αποκλείεται να τελειώσει κάποια

συνεργασία, αλλά θα έρθει αμέσως μετά κάτι καινούργιο. Άλλωστε η

προσκόλληση στο παρελθόν αποτελεί εμπόδιο προς την επιτυχία και την

μελλοντική σας ευημερία.

Καρκίνος

Θα υπάρξουν κατά την διάρκεια της μέρας κάποιες αλλαγές στην

συμπεριφορά ή στην στάση σας απέναντι σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα.

Μια τέτοια σταδιακή μεταμόρφωση θα σας επιτρέψει να ξεδιπλώσετε

καινούργιες ποιότητες στους γύρω σας ή να αποκαλύψετε άγνωστα στον

κύκλο σας ταλέντα. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει σε βάθος χρόνου σε

σημαντικό βαθμό τόσο τις προσωπικές, όσο και τις επαγγελματικές σας

σχέσεις.

Λέων

Κάτι ευχάριστο προοιωνίζει η μέρα! Μπορεί να είναι η πετυχημένη

ολοκλήρωση μια προσπάθειας στον επαγγελματικό τομέα, ίσως και μια

ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο, όπως ένας αρραβώνας. Έχετε

χαράξει την πορεία σας, κάνοντας την επιλογή που ανταποκρίνεται στις

προσδοκίες σας, και σήμερα αισθάνεστε πιο ανάλαφροι και απαλλαγμένοι

από τις αμφιβολίες που σας βασάνιζαν.

Παρθένος

Αξιολογήστε σήμερα την μέχρι στιγμής πορεία σας, τα πρακτικά

αποτελέσματα που αποκομίσατε από την γραμμή που ακολουθείτε και

σκεφτείτε πως θα προχωρήσετε στο μέλλον. Κατά την διάρκεια της μέρας

ίσως να λάβετε πληροφορίες ή απαντήσεις σε ένα ζήτημα που σας

απασχολούσε εδώ και καιρό. Ξεκουραστείτε, χαλαρώστε και ανατάξτε τις

δυνάμεις σας το απόγευμα, γιατί θα σας χρειαστούν σύντομα.

Ζυγός

Θα αισθανθείτε σήμερα ότι είστε απόλυτα ευχαριστημένοι με την δουλειά σας.

Θεωρείτε ότι είστε πιστοί στις στοχεύσεις σας και συνεπείς και τίμιοι απέναντι

στους συνεργάτες ή συναδέλφους. Όσο και αν προσπαθείτε να είστε παντού

καλοί και να προσπαθείτε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ένα δεν

καταφέρετε να ισορροπήσετε εσείς και να είστε εσείς καλά, τίποτε το

θεαματικό δεν μπορεί να γίνει.

Σκορπιός

Σήμερα θα βρεθούν στο επίκεντρο ζητήματα δανείων, γονικών παροχών ή

διατροφών. Μπορείτε να βρείτε λύσεις και να απαλλαγείτε από τα

προβλήματα, εάν το αποφασίσετε. Εκπλήξεις ίσως υπάρξουν στα αισθηματικά

σας, με μια επανασύνδεση με έναν παλαιότερο σύντροφο ή με μια καινούργια

παθιασμένη σχέση.

Τοξότης

Είστε σήμερα πιο ευαίσθητοι απέναντι στις επιθυμίες των άλλων και

απολαμβάνετε να θέτετε τον εαυτό σας στην υπηρεσία τους. Για κάποιους

μπορεί η παρούσα μέρα να φέρει το άλλο τους μισό που αναζητούσαν.

Περάστε χρόνο με φιλικά πρόσωπα, προσφέρετε φιλανθρωπικό ή κοινωνικό

έργο, ασχοληθείτε με τις τέχνες, γιατί προσφέρονται οι μέρες αυτές για όλες

αυτές τις δράσεις.

Αιγόκερως

Αισθάνεστε σήμερα ότι μειώνονται τα ενεργειακά σας αποθέματα κάτι που σας

ωθεί να αποτραβηχτείτε από την δράση, να κλειστείτε λίγο περισσότερο στον

εαυτό σας. Έχετε την ανάγκη να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να

ξαποστάσετε. Φροντίστε περισσότερο την υγεία σας, γιατί ίσως να υποβόσκει

κάποιο νόσημα, που θα ήταν καλό να το προλάβετε στο αρχικό του στάδιο.

Υδροχόος

Η μέρα προσφέρεται για χαρές και γλέντια! Είναι μια ιδανική μέρα να

οργανώσετε μια γιορτή ή να στήσετε ένα πάρτι και να απολαύσετε την χαλαρή

ατμόσφαιρα αλλά και την προσοχή των άλλων. Ένα ευχάριστο οικογενειακό

γεγονός θα σας δώσει χαρά! Χαρείτε με την χαρά των άλλων και

αναπρογραμματίστε και σεις τις δράσεις, ώστε να έχετε στο μέλλον τα

επιθυμητά αποτελέσματα.

Ιχθείς

Είστε μεταξύ δύο πυλώνων της ζωής σας και θα πρέπει να κάνετε

προσεκτικές κινήσεις. Ίσως να βρίσκονται αντιμέτωπες η προσωπική και η

επαγγελματική σας ζωή, ίσως όμως να βρίσκεστε μεταξύ δύο εραστών και να

πρέπει να κάνετε τις επιλογές σας. Σκεφτείτε προσεκτικά τι είναι αυτό που

αγαπάτε, τι είναι αυτό που θέλετε πραγματικά στην ζωή σας.