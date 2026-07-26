Πάτρα Ενωμένη: Η Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας και η ιδεοληψία της δημοτικής αρχής

Στην ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης Πάτρα Ενωμένη σχετικά με το πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης αναφέρεται:

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Συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, στις 22/7/2026, το θέμα της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της πόλης.

Μετά από δύο στάδια διαγωνισμού (διαγωνισμός ιδεών και διαγωνισμός προσχεδίων) προτάθηκε προς έγκριση η προμελέτη που αφορά το κεντρικό τμήμα του παραλιακού μετώπου (από την Ιχθυόσκαλα μέχρι την προβλήτα της οδού Αγίου Νικολάου). Δυστυχώς, αντί για έναν ολιστικό σχεδιασμό, προτάθηκε προς έγκριση μόνο το ένα από τα τρία τμήματα του μετώπου, γεγονός που δυσχεραίνει την ενιαία αντιμετώπιση του έργου.

Το αρχιτεκτονικό αυτό σχέδιο θεωρούμε πως πρέπει να κριθεί από ειδικούς. Προτείναμε να ανατεθεί προς γνωμοδότηση στην κριτική επιτροπή που επέβλεψε και αξιολόγησε τα προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού. Παρεμπιπτόντως, η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από αρχιτέκτονες μηχανικούς, με συμμετοχή Πανεπιστημιακών ως κριτές «εκ προσωπικοτήτων». Η δημοτική Αρχή, αναιτιολόγητα, αρνήθηκε την πρότασή μας.

Προτείναμε τη δημιουργία τοπόσημου, όπως άλλωστε προβλεπόταν. Ακούσαμε, με έκπληξη, ότι ως τοπόσημο θεωρείται μία πλατεία. Προφανώς δεν αντιλαμβάνεται η Δημοτική Αρχή ότι το παραλιακό μέτωπο, εκτός από την απρόσκοπτη επικοινωνία αστικού ιστού και θαλάσσιου στοιχείου, πρέπει να αφήνει κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα πρέπει να αποτελεί κρίκο σύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν, ώστε να αναδεικνύεται η παλιά αίγλη της πόλης, της βιομηχανίας, του εμπορίου και της ιστορίας της, διαμορφώνοντας παράλληλα μια σύγχρονη ταυτότητα για το μέλλον.

Προτείναμε ως συμπληρωματικές λειτουργίες τη λειτουργία θερινού κινηματογράφου ή ναυτικού μουσείου ή ενυδρείου ή συνεδριακού κέντρου. Η υλοποίηση της πρότασης αυτής, έστω και εν μέρει, δημιουργεί τη δυνατότητα προβολής και εξωστρέφειας της πόλης μας.

Το παραλιακό μέτωπο, εκτός από χώρο περιπάτου και από ωφέλιμους άλλους κοινόχρηστους χώρους, θα πρέπει να αποτελεί και πόλο έλξης επισκεπτών. Ακούσαμε, δυστυχώς, ότι η Δημοτική Αρχή δεν επιθυμεί την ανάπτυξη τουρισμού.

Ζητήσαμε, επίσης, με δεδομένο το αυξημένο κόστος διαχείρισης και συντήρησης, το παραλιακό μέτωπο με τις λειτουργίες του να δημιουργεί έσοδα ώστε να καλύπτονται τα έξοδα. Η πρότασή μας αυτή δεν έτυχε καμίας ουσιαστικής απάντησης.

Η προμελέτη που παρουσιάσθηκε, αποτελεί αναμφίβολα πρόταση που επιτυγχάνει την σύνδεση του θαλάσσιου στοιχείου με τον αστικό, ιστό με ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους. Δημιουργεί χώρους περιπάτου και αναψυχής. Όμως θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετό αυτό. Απαιτείται η ανάδειξη του πολιτιστικού στοιχείου και η διευκόλυνση επιμορφωτικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Η ιδεοληψία της Δημοτικής Αρχής αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για την ανάδειξη ενός παραλιακού μετώπου που θα σημαδέψει τις επόμενες δεκαετίες. Η ρηχή και εμμονική σκέψη αποτελεί, για μία ακόμη φορά, τροχοπέδη για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης, στερώντας από την Πάτρα την ευκαιρία να αποκτήσει ένα παραλιακό μέτωπο αντάξιο της ιστορίας και των δυνατοτήτων της."