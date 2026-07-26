Χαράλαμπος Στανίτσας: Η εισήγηση για την προμελέτη του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας

Η συζήτηση για την προμελέτη του θαλάσσιου μετώπου της Πάτρας αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς αφορά τον σχεδιασμό και την αξιοποίηση μιας από τις πιο κρίσιμες αναπτυξιακές ζώνες της πόλης.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης σπιράλ , Χαράλαμπος Στανίτσας, κατέθεσε την εισήγησή του, παρουσιάζοντας τις θέσεις και τις προτάσεις της παράταξης για το μέλλον του παραλιακού μετώπου της Πάτρας.

Η εισήγηση του κ. Στανίτσα

«Ακούστηκαν από τους συναδέλφους της δημοτικής αρχής όλα τα επιχειρήματα για τον ελεύθερο χώρο και για το ότι δεν θα μετατρέψουν το καινούργιο λιμάνι σε οικόπεδο για αξιοποίηση, για πώληση και για εκμετάλλευση. Λες και πριν ένα μήνα εδώ, σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο, δεν φέρανε οι ίδιοι με φοβερή ζέση ένα ΣΔΙΤ για τον Λαδόπουλο. Να σας θυμίσω πως εσείς οι ίδιοι φέρατε την παραχώρηση 3.000 τετραγωνικών μέτρων στους επιχειρηματίες! Εγκρίνατε να φτιαχτούν καφετέριες, εστιατόρια και άλλα σημεία αναψυχής.

Πριν ένα μήνα ήσασταν καπιταλιστές και σήμερα ξαφνικά θυμηθήκατε να γίνετε σοσιαλιστές. Τότε, που παραδώσατε με ΣΔΙΤ στην Περιφέρεια το έργο του Λαδόπουλου, ήταν καλός ο επιχειρηματίας. Σήμερα δεσμεύσατε χειροπόδαρα τους αρχιτέκτονες να φτιάξουν μία μελέτη στην οποία δεν υπάρχει ούτε περιπτεράκι, ούτε κουβέντα βέβαια για μαγαζί.

Αλήθεια, τόσα χρόνια που είστε δημοτική αρχή και στα Πελεκανέικα λειτουργούσαν επιχειρήσεις, γιατί αφήνατε «αυτούς τους αισχρούς επιχειρηματίες να ξεζουμίζουν το λαό και να εμποδίζουν τον κόσμο να κάνει ελεύθερα τη βόλτα του;». Το ίδιο και στο μώλο, το ίδιο και στο φάρο. Εσείς διοικείτε τα τελευταία χρόνια. Κι όμως αφήνετε τους επιχειρηματίες «να αναγκάζουν τους πολίτες να βάζουν το χέρι στην τσέπη» για να αγοράσουν –άκουσον, άκουσον!- ένα νεράκι, ένα σάντουιτς και έναν καφέ! Μιλάμε για φοβερά επιχειρήματα και απίστευτη συνέπεια λόγων και έργων της δημοτικής αρχής. Από τη μία ΣΔΙΤ και καπιταλιστές και σήμερα βαφτίζετε τοπόσημο τον ανοιχτό χώρο όπου θα περπατάει ο κόσμος!

Θέλω να απευθυνθώ και στους αρχιτέκτονες μελετητές λέγοντας πως θαυμάζω τη δουλειά τους γενικώς και πως κάνουν και σχεδιάζουν εξαιρετικά πράγματα. Μόνο που, δυστυχώς, δεν σας άφησαν να μας παρουσιάσετε σήμερα κάτι ωραίο που θα μπορέσουμε να το απολαύσουμε και να το εγκρίνουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς, ως σπιράλ, να ψηφίσουμε μια τόσο πρόχειρη και επιφανειακή πρόταση για αξιοποίηση του θαλασσίου μετώπου που στερείται έμπνευσης και δεν έχει τίποτα το αναπτυξιακό».