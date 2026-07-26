Πάτρα: Πλήθος πιστών στην Αναπλαστική Σχολή για την εορτή της Αγίας Παρασκευής

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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε σήμερα, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, η μεγάλη δεσποτική πανήγυρη στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, στον χώρο των κατασκηνώσεων της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών στα Συχαινά.
Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες προσκυνητές από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή προσήλθαν στον ιστορικό ναό, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της πόλης, καθώς στον ίδιο χώρο βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Γερβασίου (Παρασκευόπουλου) των Πατρών, ιδρυτή της Αναπλαστικής Σχολής και εμπνευστή του κατασκηνωτικού έργου της τοπικής Εκκλησίας.
Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία τελέστηκε σε κλίμα κατάνυξης, με τη συμμετοχή των παιδιών που φιλοξενούνται στην τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο, των στελεχών της κατασκήνωσης, εθελοντών και πολλών οικογενειών, οι οποίοι έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στη γιορτή. Οι κατασκηνωτές συμμετείχαν ενεργά στους ύμνους και στις λατρευτικές εκδηλώσεις, συνεχίζοντας μια παράδοση που συνδέει διαχρονικά την εορτή της Αγίας Παρασκευής με το έργο της Αναπλαστικής Σχολής.
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