Πάτρα: Πλήθος πιστών στην Αναπλαστική Σχολή για την εορτή της Αγίας Παρασκευής

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε σήμερα, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, η μεγάλη δεσποτική πανήγυρη στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, στον χώρο των κατασκηνώσεων της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών στα Συχαινά.

Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες προσκυνητές από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή προσήλθαν στον ιστορικό ναό, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της πόλης, καθώς στον ίδιο χώρο βρίσκεται ο τάφος του Αγίου Γερβασίου (Παρασκευόπουλου) των Πατρών, ιδρυτή της Αναπλαστικής Σχολής και εμπνευστή του κατασκηνωτικού έργου της τοπικής Εκκλησίας.