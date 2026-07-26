Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝ. ΔΡΙΜΑΛΑ
Ετών 90
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-7-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κρήνης.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κρήνης.
Τα παιδιά του: Αγγελική και Απόστολος Παπαντώνης, Ιωάννης και Μαρία Δρίμαλα.
Τα εγγόνια του: Χρήστος, Βάσια, Βασιλική, Χριστίνα, Δήμητρα.
Τα αδέλφια του
Οι ανεψιοί – Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝ. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΥ
Το γένος Παναρέτου
Ετών 79
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-7-2026 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου.
Τα αδέλφια της: Φρειδερίκη και Ιωάννης Ιωαννίδη.
Τα ανήψια της: Άγγελος, Ελένη, Χρυσάνθη.
Τα εγγόνια: Λεωνίδας, Μαρί.
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 60
Κηδεύομε την Δευτέρα 27-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Παραλίας Πατρών.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Αθανάσιος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Μαρία-Μαλευή & Χρήστος Νικολακόπουλος Κλεονίκη & Αποστόλης Κουμανιώτης Κων/νος & Νικολέτα Νικολοπούλου Ηλίας & Τατιάνα Νικολοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Πέτρος & Μαντώ Λαμπροπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΤΣΙΜΠΛΗ (ΛΙΛΙΚΑ)
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 94
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 11 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΙΧΑΗΛ & ΜΑΡΙΑ, ΙΑΝΘΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΛΕΞΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ
Ετών 79
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας.
Τα παιδιά της: Μαρία Αξιώτη, Κώστας και Μαρία Αξιώτη
Τα εγγόνια της
Τα δισέγγονά της
Η αδελφή της
Οι ανιψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ - ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΑΛΑ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΥΣ. ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗ
(Ετών 71)
Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 27/7/2026 και ώρα 6:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η σύζυγος: Αθηνά
Τα παιδιά:
Χρύσανθος & Αλεξάνδρα
Δημήτριος & Παρασκευή
Σταυρούλα & Παρασκευάς
Τα εγγόνια:
Κωνσταντίνος, Λάμπρος, Δήμητρα, Σουζάνα
Οι ανιψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ευβοίας 184, Πάτρα
Τηλ. επικοινωνίας: 2610 426 787
Κινητό: 6973 698 042
Κινητό: 690 66 11 060
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΡΑΜΠΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 / 7 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α! ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:45 Π.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
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ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝ. ΝΙΦΟΡΑ
(ΕΤΩΝ 60)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 6.00 μμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΟΜΟΣΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ
Η ΚΟΡΗ: ΜΑΡΙΑΝΤΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΦΟΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΤΣΑΛΗ, ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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