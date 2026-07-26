Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝ. ΔΡΙΜΑΛΑ

Ετών 90

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-7-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Κρήνης.

Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κρήνης.

Τα παιδιά του: Αγγελική και Απόστολος Παπαντώνης, Ιωάννης και Μαρία Δρίμαλα.

Τα εγγόνια του: Χρήστος, Βάσια, Βασιλική, Χριστίνα, Δήμητρα.

Τα αδέλφια του

Οι ανεψιοί – Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝ. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΥ

Το γένος Παναρέτου

Ετών 79

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-7-2026 και ώρα 6 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου.

Τα αδέλφια της: Φρειδερίκη και Ιωάννης Ιωαννίδη.

Τα ανήψια της: Άγγελος, Ελένη, Χρυσάνθη.

Τα εγγόνια: Λεωνίδας, Μαρί.

Οι λοιποί συγγενείς



*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΛ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 60

Κηδεύομε την Δευτέρα 27-7-2026 και ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Παραλίας Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Αθανάσιος

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Μαρία-Μαλευή & Χρήστος Νικολακόπουλος Κλεονίκη & Αποστόλης Κουμανιώτης Κων/νος & Νικολέτα Νικολοπούλου Ηλίας & Τατιάνα Νικολοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Πέτρος & Μαντώ Λαμπροπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

Γίνονται τελετές κατηγορίας με ασφαλιστικά ταμεία.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΤΣΙΜΠΛΗ (ΛΙΛΙΚΑ)

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 94

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 11 πμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΜΙΧΑΗΛ & ΜΑΡΙΑ, ΙΑΝΘΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΛΕΞΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ

Ετών 79

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 27-7-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Ριγανοκάμπου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παραλίας.

Τα παιδιά της: Μαρία Αξιώτη, Κώστας και Μαρία Αξιώτη

Τα εγγόνια της

Τα δισέγγονά της

Η αδελφή της

Οι ανιψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ.ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ - ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-7-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ.ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΑΛΑ-ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡΥΣ. ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗ

(Ετών 71)

Θανόντα κηδεύουμε τη Δευτέρα 27/7/2026 και ώρα 6:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η σύζυγος: Αθηνά

Τα παιδιά:

Χρύσανθος & Αλεξάνδρα

Δημήτριος & Παρασκευή

Σταυρούλα & Παρασκευάς

Τα εγγόνια:

Κωνσταντίνος, Λάμπρος, Δήμητρα, Σουζάνα

Οι ανιψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ευβοίας 184, Πάτρα

Τηλ. επικοινωνίας: 2610 426 787

Κινητό: 6973 698 042

Κινητό: 690 66 11 060



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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΡΑΜΠΑ χήρα ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 / 7 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α! ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:45 Π.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]



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ΚΗΔΕΙA

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝ. ΝΙΦΟΡΑ

(ΕΤΩΝ 60)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 6.00 μμ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΟΜΟΣΤΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ

Η ΚΟΡΗ: ΜΑΡΙΑΝΤΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΦΟΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΙΤΣΑΛΗ, ΣΟΦΙΑ (χήρα) ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.











































