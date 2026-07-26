Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο Κρανίδι Αργολίδας

Tο Κρανίδι Αργολίδας επέλεξαν για τις διακοπές τους ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Χέιλι Μπίμπερ, απολαμβάνοντας μερικές στιγμές χαλάρωσης μακριά από την έντονη δημοσιότητα που διέπει την καθημερινότητά τους.



Το διάσημο ζευγάρι βρίσκεται στην περιοχή με τον γιο του, επιλέγοντας έναν από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Πελοποννήσου για μια ήρεμη οικογενειακή απόδραση.

Η παρουσία των δύο σταρ δεν πέρασε απαρατήρητη από κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, ωστόσο το ζευγάρι φέρεται να κινήθηκε διακριτικά, επιδιώκοντας να απολαύσει τις διακοπές του σε ένα ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον.

Το Κρανίδι και η ευρύτερη περιοχή της Ερμιονίδας αποτελούν τα τελευταία χρόνια αγαπημένο προορισμό προσωπικοτήτων από τον διεθνή χώρο της ψυχαγωγίας, χάρη στην ιδιωτικότητα που προσφέρουν και τις υψηλού επιπέδου τουριστικές υποδομές.