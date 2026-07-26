Κρήτη: Κρίσιμες ώρες για το 2χρονο που έπεσε σε πισίνα – Η γιατρός μητέρα του έσωσε τη ζωή με ΚΑΡΠΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), το δίχρονο παιδί που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα στην Κρήτη .

Οι γιατροί χαρακτηρίζουν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα κρίσιμες. Αν και η κατάστασή του έχει σταθεροποιηθεί, εξακολουθεί να είναι σοβαρή, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία για τη νευρολογική του εικόνα εξαιτίας του χρόνου που παρέμεινε χωρίς αισθήσεις.

Πώς σώθηκε - Του έκανε ΚΑΡΠΑ η μητέρα του

Η μητέρα ήταν, όπως όλα δείχνουν, το καθοριστικό πρόσωπο για τη διάσωση του παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε το Σάββατο χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα κατοικίας στην περιοχή του Καβρού.

Η μητέρα του παιδιού, εργάζεται ως γιατρός στη Γερμανία και έτσι έκανε ΚΑΡΠΑ αμέσως στο παιδί και επανέλαβε τη διαδικασία αδιάκοπα επί πέντε λεπτά. Έδωσε έτσι μάχη και εντέλει κατόρθωσε να το επαναφέρει και να το διασώσει από επιδείνωση της κατάστασής του.

Στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης. Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Έμεινε τρία λεπτά στο νερό

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίχρονο αγοράκι ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, ενώ η οικογένεια διέμενε σε βίλα στην περιοχή. Όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του, άρχισαν να το αναζητούν και λίγο αργότερα το εντόπισαν στον πυθμένα της πισίνας.

Εκτιμάται ότι το παιδί είχε παραμείνει μέσα στο νερό για περίπου δύο έως τρία λεπτά.