Πώς, επιτέλους, να κάνετε Google και Apple Maps να σας δείχνουν την πραγματικά ταχύτερη διαδρομή

Όσον αφορά την οδήγηση, οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να φτάνουμε στον προορισμό μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα (και με ασφάλεια).

Άλλωστε, δεδομένου του πόσο επιβαρυντικό μπορεί να είναι για την υγεία το να περνάμε πολλή ώρα πίσω από το τιμόνι, ποιος θέλει να βρίσκεται στο αυτοκίνητο περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται;

Οι περισσότεροι ίσως περιμένουμε ότι, όταν ζητάμε οδηγίες, οι δύο μεγαλύτερες εφαρμογές χαρτών στον κόσμο, το Google Maps και το Apple Maps, θα μας δείχνουν τη διαδρομή που μας μεταφέρει στον προορισμό μας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Όμως αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

Το fastcompany.com παρουσιάζει πώς μπορείτε να ρυθμίσετε το Google Maps και το Apple Maps ώστε να σας δείχνουν την πραγματικά ταχύτερη διαδρομή.

Πώς να επιλέξετε την ταχύτερη διαδρομή στο Google Maps

Το Google Maps, η εφαρμογή χαρτών με τις περισσότερες λήψεις παγκοσμίως το 2025, σύμφωνα με στοιχεία της AppTweak, δεν εμφανίζει πάντα την ταχύτερη διαδρομή όταν αναζητάτε οδηγίες μεταξύ δύο σημείων. Αντίθετα, από προεπιλογή εμφανίζει πρώτα τη διαδρομή που είναι πιο αποδοτική ως προς την κατανάλωση καυσίμου.

Αυτό είναι αξιέπαινο από περιβαλλοντική άποψη και χρήσιμο για όσους θέλουν να εξοικονομούν χρήματα, καθώς καταναλώνετε όσο το δυνατόν λιγότερο καύσιμο. Ωστόσο, σημαίνει επίσης ότι η διαδρομή που προτείνει αρχικά το Google Maps μπορεί να διαρκεί από ένα έως πέντε λεπτά περισσότερο, σύμφωνα με την εταιρεία logistics Upper.

Ευτυχώς, αν προτεραιότητά σας είναι να φτάσετε στον προορισμό σας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, το Google Maps σάς επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την προεπιλεγμένη επιλογή εμφάνισης των πιο οικονομικών ως προς τα καύσιμα διαδρομών. Δείτε πώς:

Ανοίξτε την εφαρμογή Google Maps.

Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ σας στον Google λογαριασμό σας.

Πατήστε «Ρυθμίσεις».

Πατήστε «Πλοήγηση».

Στην ενότητα «Επιλογές διαδρομής», απενεργοποιήστε τον διακόπτη «Προτίμηση διαδρομών με αποδοτική κατανάλωση καυσίμου».

Πλέον, το Google Maps θα πρέπει να προεπιλέγει την ταχύτερη διαδρομή. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα καταναλώνετε περισσότερο καύσιμο, αλλά αν προτεραιότητά σας είναι να περνάτε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο πίσω από το τιμόνι, αυτή είναι η ρύθμιση που πρέπει να αλλάξετε.

Πώς να επιλέξετε την ταχύτερη διαδρομή στο Apple Maps

Το Apple Maps χειρίζεται διαφορετικά τις προεπιλεγμένες προτάσεις διαδρομών. Η εφαρμογή χαρτών της Apple δεν εμφανίζει απαραίτητα ως πρώτη επιλογή ούτε την ταχύτερη ούτε την πιο οικονομική διαδρομή. Αντίθετα, μπορεί να προτείνει από προεπιλογή τη διαδρομή που έχει «μάθει» ότι προτιμάτε.

Το Apple Maps διαθέτει μια λειτουργία που ονομάζεται «Προτιμώμενες διαδρομές» (Preferred Routes), η οποία χρησιμοποιεί επεξεργασία στη συσκευή για να μαθαίνει τις διαδρομές που ακολουθείτε συνήθως και να σας τις προτείνει ως προεπιλογή.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτές οι προτιμώμενες διαδρομές μπορεί να μην είναι οι ταχύτερες. Γι’ αυτό, αν θέλετε το Apple Maps να σας προτείνει τις ταχύτερες δυνατές διαδρομές, είναι καλή ιδέα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Προτιμώμενες διαδρομές». Δείτε πώς:

Ανοίξτε την εφαρμογή «Ρυθμίσεις» στο iPhone σας.

Πατήστε «Εφαρμογές».

Πατήστε «Χάρτες».

Πατήστε «Τοποθεσία».

Στην ενότητα «Να επιτρέπεται περισσότερη πρόσβαση στην τοποθεσία», απενεργοποιήστε τον διακόπτη «Προτιμώμενες διαδρομές και πρόβλεψη προορισμών».

Βεβαιωθείτε ότι το Apple και το Google Maps δεν αποφεύγουν διόδια και αυτοκινητόδρομους

Σε κανέναν οδηγό δεν αρέσουν τα διόδια, καθώς κοστίζουν χρήματα και η κυκλοφορία μπορεί να επιβραδύνεται στα σημεία διέλευσης. Πολλοί οδηγοί επίσης δεν προτιμούν τους αυτοκινητόδρομους, επειδή πρέπει να μοιράζονται τον δρόμο με άλλα οχήματα που κινούνται με ταχύτητες τις οποίες μπορεί να θεωρούν άβολες.

Ωστόσο, μερικές φορές η συντομότερη διαδρομή από το σημείο Α στο σημείο Β μπορεί να περιλαμβάνει αυτοκινητόδρομο ή διόδια. Επομένως, αν θέλετε να διασφαλίσετε ότι το Google Maps και το Apple Maps θα σας δείχνουν την ταχύτερη δυνατή διαδρομή, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ρυθμίσει τις εφαρμογές ώστε να αποφεύγουν τους αυτοκινητόδρομους ή τα διόδια.

Δείτε πώς μπορείτε να το ελέγξετε στο Google Maps:

Ανοίξτε το Google Maps.

Πατήστε τη φωτογραφία του προφίλ σας στον Google λογαριασμό σας.

Πατήστε «Ρυθμίσεις».

Στην ενότητα «Επιλογές διαδρομής», βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές «Αποφυγή διοδίων» και «Αποφυγή αυτοκινητοδρόμων» είναι απενεργοποιημένες.

Και στο Apple Maps:

Ανοίξτε την εφαρμογή «Ρυθμίσεις» στο iPhone σας.

Πατήστε «Εφαρμογές».

Πατήστε «Χάρτες».

Στην ενότητα «Οδηγίες», πατήστε «Οδήγηση».

Στην ενότητα «Αποφυγή», βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές «Διόδια» και «Αυτοκινητόδρομοι» είναι απενεργοποιημένες.

Αυτές οι αλλαγές, σε συνδυασμό με τις παραπάνω ρυθμίσεις, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το Google Maps και το Apple Maps θα σας προτείνουν διαδρομές που σας βοηθούν να φτάσετε στον προορισμό σας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.