Χαϊκάλι Αχαΐας: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει – Σώοι οι επιβάτες

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής στο Χαϊκάλι Αχαΐας, όταν επιβατικό αυτοκίνητο εκδήλωσε φωτιά ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στο όχημα, ωστόσο ο οδηγός και οι συνεπιβάτες του κατάφεραν να το εγκαταλείψουν έγκαιρα, αποφεύγοντας τον τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Παρά την άμεση επέμβαση, το αυτοκίνητο υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή.

Τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς διερευνώνται.