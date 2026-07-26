Επίδομα μητρότητας 2026: Οι ημερομηνίες – κλειδιά για τις πληρωμές του επόμενου διμήνου

Σε 20 ημέρες από σήμερα θα πραγματοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ την πρώτη καταβολή των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) για τον μήνα Αύγουστο 2026 σε εργαζόμενες μητέρες που τα δικαιούνται.

Όπως προβλέπει ο προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ, η πρώτη πίστωση των επιδομάτων θα γίνει την Τετάρτη, 5 Αυγούστου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μισθωτών εργαζομένων μητέρων και των μη μισθωτών (ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτισσών ) που έλαβαν συνολικά 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας (56 + 63) και των οποίων η αίτησή τους οριστικοποιήθηκε από τις 16 Ιουλίου 2026 έως και τις 30 Ιουλίου 2026.

Την Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026 θα καταβληθεί το επίδομα μητρότητας σε εκείνες που υπέβαλαν σχετική αίτηση και η οριστικοποίηση της γίνεται από τις 31 Ιουλίου 2026 έως και τις 13 Αυγούστου 2026.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές του Σεπτεμβρίου 2026 και ποιους θα αφορά

Τον Σεπτέμβριο θα συνεχιστεί το μπαράζ πληρωμών από τον Φορέα. Ειδικότερα:

Την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2026 θα πιστωθούν τα ποσά των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις εργαζόμενες μητέρες των οποίων η αίτηση οριστικοποιήθηκε από τις 14 Αυγούστου 2026 έως και τις 31 Αυγούστου 2026

Την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026 θα δοθούν τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) στις εργαζόμενες μητέρες των οποίων η αίτηση οριστικοποιήθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2026

Το ποσό και η φορολόγηση

Το ποσό της βάσης για τον υπολογισμό του επιδόματος μητρότητας ισοδυναμεί με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή με 920 ευρώ μεικτά.

Διευκρινίζεται πως τα χρήματα που χορηγούνται στις δικαιούχες μητέρες είναι αντίστοιχα με αυτά των ασφαλιστικών αποδοχών τους και είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα.

Πότε θα γίνει η νέα αύξηση

Το επόμενο έτος θα αυξηθεί ξανά το επίδομα μητρότητας με τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Ειδικότερα, το επίδομα ενδέχεται να αυξηθεί:

Είτε στα 970 ευρώ μεικτά από 920 μεικτά που είναι σήμερα

Είτε στα 980 με 990 ευρώ μεικτά

Είτε στα 1.000 ευρώ μεικτά

Σημειώνεται δε πως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η νέα αύξηση του επιδόματος θα δοθεί τον Απρίλιο 2027, ωστόσο δεν αποκλείεται αυτό να γίνει και νωρίτερα, ενδεχομένως τον Φεβρουάριο.