Λαμία: Συγκλονίζει οικογενειακό δράμα - Μητέρα κρατούσε το νεκρό παιδί της στην αγκαλιά της για περισσότερες από 24 ώρες

Πίσω από την είδηση θανάτου ενός 24χρονου στη Λαμία, το Σάββατο (25/07), υπάρχει μία ιστορία που λυγίζει ακόμη και τους πιο σκληρούς…

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, LamiaReport, ο 24χρονος που αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας, ήταν νεκρός για πάνω από ένα 24ωρο στην αγκαλιά της 69χρονης μητέρας του, η οποία προσπαθούσε να έρθει σε επικοινωνία με κάποιο γραφείο τελετών.

Ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών ειδοποίησε την αστυνομία

Όπως υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών με τον οποίο ήρθε σε επικοινωνία η μητέρα του 24χρονου: «Με πήρε το πρωί και μου έλεγε κάτι περίεργα και ακαταλαβίστικα πράγματα και νόμιζα ότι ήταν φάρσα. Αργά το μεσημέρι με ξαναπήρε και με ρώτησε γιατί δεν ήρθατε ακόμα να πάρετε το παιδί. Τότε ενημέρωσα την αστυνομία…»

Αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν η γυναίκα αγκαλιά με το νεκρό παιδί της και ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Καμία λειτουργία στα ζωτικά όργανα. Ο νεαρός είχε πεθάνει ώρες πριν ειδοποιηθούν οι Αρχές…

Αναζητούνται άλλοι συγγενείς…

Η γυναίκα που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική και το νεκρό παιδί της στον ιατροδικαστή για τη διενέργεια νεκροτομής ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με το LamiaReport, μητέρα και γιος μετακόμισαν στη Λαμία τον περασμένο Μάιο. Ζούσαν στη Γερμανία. Μάλιστα, τα περισσότερα πράγματα μέσα στο σπίτι παρέμειναν αμπαλαρισμένα, διότι σύμφωνα με πληροφορίες δεν άρεσε στη μητέρα το διαμέρισμα και έψαχνε να βρει ένα καλύτερο.

Ο πατέρας φέρεται να έχει φύγει από τη ζωή και δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν άλλοι συγγενείς.

Οι Αρχές τώρα έχουν να φροντίσουν και για τη σορό του 24χρονου, ώστε να βρεθεί κάποιος συγγενής και να μην μείνει στα αζήτητα και φυσικά να δουν τι θα γίνει με την μητέρα η οποία φέρεται να χρήζει νοσηλείας