Πολύεδρο: Πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου

Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζεται η καλοκαιρινή πολιτιστική δραστηριότητα στο Πολύεδρο για το διάστημα 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, με δράσεις που απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προγραμματισμένη εκδήλωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουλίου στο Καστρίτσι αναβάλλεται, ενώ η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και το Σάββατο 1 Αυγούστου, στον κήπο του Πολύεδρου θα λειτουργεί Bazaar Βιβλίου, με τίτλους από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων – λογοτεχνία, ιστορία, παιδικά, ψυχολογία, φιλοσοφία, τέχνη, θέατρο και αρχιτεκτονική – σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές, από 1 έως 7 ευρώ. Παράλληλα, θα φιλοξενείται έκθεση κοσμήματος της Λητώς Ηλιάννας Καπέλλα, με δημιουργίες από πολυμερικό πηλό.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η εκδήλωση «Ποίηση με την Πανσέληνο», που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8:30 μ.μ.. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στην ποίηση και θα πλαισιωθεί από μουσική, ενώ όσοι επιθυμούν να διαβάσουν δικά τους ή αγαπημένα ποιήματα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή επικοινωνώντας με το Πολύεδρο.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Κυριακή 2 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, στην Κρήνη, με την εκδήλωση «Τα Παραμύθια της Νερομάνας», που περιλαμβάνει αφηγήσεις και μουσικές για μικρούς και μεγάλους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ομαδική εικαστική έκθεση «Αναδρομή», η οποία σηματοδοτεί τα 45 χρόνια δημιουργικής πορείας του Πολύεδρου, παρουσιάζοντας έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και κατασκευών.







