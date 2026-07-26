Είναι ιστορική ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε την γεωπολιτική συγκυρία με το Ισραήλ

Το Ισραήλ άλλαξε στάση απέναντι στην Τουρκία, επειδή ο Τούρκος φίλος δεν πιάνεται και παρ όλη την καλή ανάμνηση της αφορολόγητης για του Εβραίους περίοδο της Οθωμανικής περιόδου, τώρα αισθάνεται την υπαρκτή απειλή για την ύπαρξη του. Πέρα από τις υπερβολές των φανατισμένων σιωνιστών, η συμμαχία μας με το κράτος του είναι επιβεβλημένη, μάλιστα την εισηγήθηκα το 2020 με δημοσιευμένη πρόσφατα επιστολή μου στον Πρωθυπουργό της χώρας μας. Υπάρχουν πρόσφατα ιστορικά δεδομένα να ανατρέξουμε. Είναι γνωστό ότι το Ισραήλ εκπαίδευε τους Τούρκους που δεν πολεμούσαν νύχτα, όταν ο μεγάλος εχθρός ήταν ο Άσσαντ. Τότε που οι Κούρδοι ονομάζονταν τρομοκράτες επειδή ήσαν σύμμαχοι του Άσσαντ. Τότε που μετασκεύαζαν τα τουρκικά αεροπλάνα να έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα σε καύσιμα για να απειλούν ολόκληρο το Αιγαίο. Ότι η ανεξάρτητη φιλοπαλαιστινιακή Κύπρος τους ενοχλούσε. Ότι το θεμελιώδες δόγμα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο είναι η ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ. Ότι το διαχρονικό σημερινό Κυπριακό πρόβλημα με την εισβολή και κατοχή το δημιούργησαν οι ΗΠΑ, όταν έδωσαν την εντολή-άδεια στην Τουρκία ως ΝΑΤΟική χώρα να εισβάλλει το 1974 και την διευκόλυναν παντιοτρόπως. Ότι το διαίρει και βασίλευε αποτέλεσε βασική πολιτική πρακτική. Ότι η λατρεία τους στην Οθωμανική περίοδο αποτέλεσε στρατηγική του ιδρύματος Σόρος και του αμερικανικού κόμματος των ΗΠΑ μέσω USAID. Ότι η Ελλάδα καλό θα ήταν για αυτούς να γίνει σκέλος της νεοοθωμανικής περιόδου, άρα Ελλάδα-Τουρκία Συνομοσπονδία. Ότι η παραχάραξη των βιβλίων ιστορίας αποτελεί μέρος αυτού του σχεδίου. Ότι Ρεπούση και Λιάκος είναι ακόμη και σήμερα στα ανώτατα πολιτικά όργανα ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Ότι ο Κ Μητσοτάκης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Σημίτης, ο Τσίπρας και οι συν αυτοίς είχαν απέχθεια στον πατριωτισμό του Ανδρέα Παπανδρέου και οτιδήποτε εθνικό, λόγω της κυρίαρχης ενδοτικής γραμμής. Ότι ακόμη και η τρέχουσα κατεύθυνση συνεκμετάλλευσης με την Τουρκία της ελληνικής ΑΟΖ και των υδρογονανθράκων (πέρα από τον χρηματισμό αξιωματούχων) είναι μέρος αυτής της αντίληψης. Ότι η υποστήριξη από Έλληνες πολιτικούς του φιλοισραηλινού Ρεπουμπλικανικού Κεμαλικού κόμματος της Τουρκίας, όταν αυτό δεν αρκείται στα νησιά που διεκδικεί ο Ερντογάν, αλλά θέλει και άλλα, ακόμη και την Κρήτη, δεν είναι απλή βλακεία είναι υποτακτική εφαρμογή όσων σας προανέφερα. Εμείς που δεν θέλουμε να γίνουμε γιουσουφάκια της Άγκυρας, έχουμε υποχρέωση να επανατοποθετήσουμε την υπόθεση του Κυπριακού απορρίπτοντας οριστικά κάθε σκέψη για ομοσπονδία –συνομοσπονδία, διχοτόμηση δύο κρατών και όλα τα συναφή τύπου σχεδίου ΑΝΑΝ. Το Ισραήλ πλέον τάσσεται υπέρ μιας φιλικής σε αυτό Ανεξάρτητης Κύπρου δίχως Τούρκους στρατιώτες, ελπίζουμε και δίχως εποίκους. Το Ισραήλ οφείλει να αναγορεύσει ως δόγμα του την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας και την ενοποίηση της Κύπρου σε ένα κράτος με Τουρκοκυπριακή μειονότητα και όχι στρατεύματα κατοχής και εποίκους, διαφορετικά θα απομονωθεί. Υπάρχουν φυσικά ιστορικές πολιτισμικές και άλλες διαφορές και ανταγωνισμοί, όπου αναμετρώνται διαφορετικές αξίες για κάθε λαό, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ. Υπάρχει η μεγάλη θρησκευτική διαμάχη με την Ορθοδοξία και τον μεσσιανισμό του περιούσιου λαού. Όλα αυτά δεν παύουν να υφίστανται, όπως και η πάγια διαχρονική πολιτική στάση της Ελλάδας για ειρηνική συνύπαρξη των λαών και το ανθρώπινο δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν κρατική υπόσταση. Όμως η υπονόμευση της εθνικής συνοχής της Ελλάδας από τους κύκλους που κατασκεύασαν το τεχνητό κράτος των δήθεν Μακεδόνων, που στην πραγματικότητα είναι Σλάβοι και Βούλγαροι, πρέπει να σταματήσει. Σε επόμενη φάση η αυτόνομη μεγάλη Μακεδονία με την Θεσσαλονίκη στο μέλλον, είναι ένα σχέδιο συμπληρωματικό των ίδιων κέντρων που θαυμάζουν και επιδιώκουν τον Οθωμανισμό, όπως σας τον περιέγραψα. Μια πολυπολιτισμική κοινωνία με καθοριστικό συγκυβερνήτη δίπλα στον επίσημο κυβερνήτη Βεζίρη, τον πλούσιο τραπεζίτη. Ελλάδα και Ισραήλ οφείλουν να έχουν περισσότερα κοινά και το δεύτερο να ακυρώσει οριστικά την στρατηγική της Οθωμανικής ανασύστασης. Το Αιγαίο δεν είναι μια άψυχη περιοχή με νησιά, είναι ένας θαυμάσιος πανέμορφος τόπος και το Ισραήλ που έχει στρατηγική μέλλοντος φροντίζει να αγοράζει γη όπως σε όλα τα νησιά της Μεσογείου, για τους μακροπρόθεσμους στόχους του. Δεν θα ήθελε πλέον αυτός ο τόπος να καταστραφεί από πόλεμο ή να υπαχθεί σε τουρκική κυριαρχία. Αποδέκτης της νέας στρατηγικής είναι φυσικά οι ΗΠΑ και το Ισραηλινό λόμπυ σε αυτήν, ανεξάρτητα ποιο κόμμα κυβερνά. Να το παλέψουμε ρεαλιστικά με μια επεξεργασμένη εθνική στρατηγική επιβίωσης του ελληνισμού. Και κάτι για τους πολύ ψαγμένους. Η παγκόσμια διακυβέρνηση με την διάλυση των εθνών κρατών. Η κατασκευή τεχνητών μειονοτήτων και η χρησιμοποίηση υπαρκτών μειονοτήτων για την διάλυση των ισχυρών κρατών, η αποχριστοανοποίηση και η πανθρησκεία μια σειρά τεχνάσματα που έχουν φέρει τα φαινομενικά σημερινά αδιέξοδα των περιφερειακών πολέμων, αποδείχνουν ότι δίχως την ελληνική φιλοσοφία και το υψηλό επίπεδο των ιδεών της ελληνικής γραμματείας, η ανθρωπότητα θα κινδυνεύσει την ύπαρξη της λόγω πυρηνικού ολοκαυτώματος. Αν δεν υπήρχαμε στο προσκήνιο θα έπρεπε να μας αναζητήσουν οι αλαζονικοί οικονομιστές του παγκόσμιου παραλογισμού και επειδή αυτοί είναι τυφλωμένοι από την υπερεξουσία τους, ας τους το υπενθυμίσουν οι λελογισμένοι σώφρονες που τους περιβάλλουν. Σε αυτούς άλλωστε απευθύνομαι και στους Έλληνες διανοητές και όχι στην χαμηλή επιπέδου μεταπρατική αστική και πολιτική τάξη των Αθηνών. Υπενθύμιση για τους βιαστικούς, αυτά τα κείμενα όταν δεν τα κατανοείς τα ξαναδιαβάζεις, επειδή το μέρος συνδράμει στο όλον και από μόνο του δεν αρκεί για μια ολιστική προσέγγιση. Κυρίως απαλλαγείτε από τις συναισθηματικές φορτίσεις των πεποιθήσεων σας. Η δημιουργική κρίση είναι γόνιμη, όταν εννοούμε σε βάθος τον λόγο.