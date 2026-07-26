Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

Ο Μίλτος Τεντόγλου ψάχνει ακόμα ένα τεράστιο άλμα στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου

Ο Μίλτος Τεντόγλου ψάχνει ακόμα ένα τερά...

Πού και πότε θα δείτε την προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου θα έχει την ευκαιρία να κάνει ακόμα ένα μεγάλο άλμα.

Πριν λίγες μέρες ο Μίλτος Τεντόγλου “τρέλανε” κόσμο στο Μονακό, όπου στις 10 Ιουλίου “πέταξε” στα 8.61μ. Πρόκειται για την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο και 2η καλύτερη στην καριέρα του.

Ο τελικός του μήκους θα αρχίσει στις 18:20, με τον δις ολυμπιονίκη να είναι σε τρομερή κατάσταση και έτοιμος για νέα μεγάλη επίδοση.

Η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον τελικό του μήκους του πανελλήνιου πρωταθλήματος είναι… δεδομένη και μένει να φανεί που μπορεί να φτάσει ο Τεντόγλου απόψε (26/7/2026) στον Βόλο.

Η ΕΡΤ 2 Σπορ θα καλύψει το πανελλήνιο πρωτάθλημα από τις 18:00 μέχρι τις 21:00.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μίλτος Τεντόγλου
Sports
Στίβος
["\u039c\u03af\u03bb\u03c4\u03bf\u03c2 \u03a4\u03b5\u03bd\u03c4\u03cc\u03b3\u03bb\u03bf\u03c5"]
839276
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Sports