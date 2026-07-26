Χριστίνα Κοντοβά: Η κόρη της έκλεισε τα οκτώ και έκαναν πάρτι γενεθλίων στην Κέρκυρα

Με ένα πάρτι γενεθλίων στην Κέρκυρα γιόρτασε τα όγδοα γενέθλιά της η κόρη της Χριστίνας Κοντοβά , Άιντα.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, η σχεδιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα αγκαλιά με το παιδί της, ποζάροντας με την ροζ τούρτα της. Στην παρέα τους βρισκόταν και η Σίσσυ Χρηστίδου, με την παρουσιάστρια να φωτογραφίζεται με τη φίλη της και την κόρη της.

«Χαρούμενα όγδοα γενέθλια αγάπη μου» έγραψε η Χριστίνα Κοντοβά στη λεζάντα της ανάρτησής στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή της