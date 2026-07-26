Εθνική Πόλο: Ραντεβού με την ιστορία στις 11πμ στον μεγάλο τελικό του World Cup

Ώρα τελικού για την Εθνική πόλο ανδρών! Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου ρίχνεται στη μάχη για το χρυσό μετάλλιο στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ, όπου θα αντιμετωπίσει στις 11 ώρα Ελλάδας, την ισχυρή Ουγγαρία στον μεγάλο αγώνα τίτλου.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα Κυριακή (26/7) στις 11:00 (ώρα Ελλάδας), με τη «γαλανόλευκη» να φιλοδοξεί να ολοκληρώσει ιδανικά την εξαιρετική πορεία της στην Αυστραλία.

Η Ελλάδα εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό ύστερα από μία σπουδαία εμφάνιση απέναντι στην Ιταλία, την οποία λύγισε με 10-9 σε έναν συγκλονιστικό ημιτελικό. Από την άλλη, η Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο επικρατώντας της οικοδέσποινας Αυστραλίας με 13-12 σε ένα επίσης αμφίρροπο παιχνίδι.

Αυτός θα είναι ο πέμπτος τελικός μεγάλης διοργάνωσης στην ιστορία της Εθνικής ανδρών, η οποία συνεχίζει να γράφει τη δική της λαμπρή πορεία στο παγκόσμιο πόλο. Παράλληλα, η ελληνική ομάδα έφτασε τις 18 συμμετοχές σε ημιτελική φάση μεγάλων διοργανώσεων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία της στην ελίτ του αθλήματος.

Πλέον, απέναντι σε μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου πόλο, η Ελλάδα καλείται να κάνει το τελευταίο βήμα και να κατακτήσει την κορυφή του World Cup.

Είναι η τρίτη συμμετοχή της Ελλάδας σε τελικό του θεσμού, κάτι που είχε πετύχει και πριν από 28 χρόνια, το 1997 στην Αθήνα, όταν τότε ονομαζόταν FINA CUP, όταν είχε πάρει το ασημένιο, αλλά και δεύτερη συνεχόμενη, καθώς είχε βγει δεύτερη και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα.