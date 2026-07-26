Χανιά: «Θα πάρω τους φουσκωτούς και θα πάω εκεί, θα έπρεπε να συλλάβεις τον δήμαρχο»

«Του λέω να είσαι καλό παιδί. Να τρως όλο σου το φαΐ, γιατί θα φας πολύ ξύλο». Αυτό είναι ένα μία φράση από τα απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται στη νέα δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά. Το εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι ότι τα λόγια αυτά ανήκουν σε αστυνομικό αξιωματικό διοικητή υπηρεσίας στα Χανιά.

Όσο απίστευτο, αλλά δυστυχώς άκρως ελληνικό κι αν ακούγεται, ο συγκεκριμένος αστυνομικός, παρά την εσωτερική έρευνα της ΕΛΑΣ, έχει καταφέρει εκμεταλλευόμενος στο απόλυτο τον νόμο να παραμένει στη θέση του μέχρι και σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει αναφορά στο πρόσωπό του ακόμη και κατά τη διάρκεια επίσημων ανακοινώσεων της αστυνομίας.

Το απόσπασμα της συνομιλίας αυτής είναι μεταξύ του Αξιωματικού και ενός εκ των δύο αδερφών-εγκεφάλων της λεγόμενης μαφίας των Χανίων.

Ο εκβιασμός εργολάβου και οι σχέσεις του αστυνομικού με τον ποινικό

Στην πρώτη συνομιλία που βρίσκεται μέσα στη δικογραφία, ο έγκλειστος πλέον των φυλακών —τότε βρισκόταν στα Χανιά— συνομιλεί τον Ιούνιο του 2025 με τον Αξιωματικό και του ζητά να κάνει «τα στραβά μάτια», ώστε να ολοκληρώσει με τους «φουσκωτούς» του τον εκβιασμό εργολάβου που είχε αναλάβει την υλοποίηση έργου στην περιοχή του Σταυρού στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, απαιτούσε 20.000 ευρώ ώστε να «επιτρέψει» να μεταβούν οι εργάτες και τα συνεργεία στον τόπο εργασιών (πρόκειται για ένα αντλιοστάσιο).

Στο απόσπασμα της συνομιλίας φαίνεται η εξαιρετική σχέση που είχε ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης με τον αξιωματικό διοικητή υπηρεσίας Χανίων, γεγονός που δημιουργεί πολλά ερωτήματα για τον τρόπο που έκανε, και συνεχίζει να κάνει (!), τη δουλειά του ο εν λόγω αστυνομικός.

«Βασίζομαι πάνω σου» λέει κλείνοντας την τηλεφωνική επικοινωνία ο αξιωματικός της ΕΛΑΣ στον προφυλακισμένο άνδρα.

«Θα πάρω και τα δικά μου τα παιδιά, τους φουσκωτούς μου και θα πάω προς τα εκεί»

Αστυνομικός αξιωματικός διοικητής υπηρεσίας: Έλα ρε

ΑΜ: Έχω βρει τον μπελά μου

Αστυνομικός: Τι έπαθες

ΑΜ: Ίντα να πάθω με αυτόν τον καραγκιόζη. Αύριο θα σε πάρει και επειδή αύριο θα έρθουν κάποιοι εκεί θα πάρω και τα δικά μου τα παιδιά, τους φουσκωτούς μου και θα πάω προς τα εκεί.

Αστυνομικός: Χμ

ΑΜ: Κοίταξε οι δικοί σου να είναι ήρεμα, να κάνουμε εκεί μία αυτή λίγο λίγο, έτσι να, πως, μπορώ να το αποσύρω λίγο λίγο να μην γίνει κανένας σαματάς

Αστυνομικός: Ναι έτσι μου έχει πει κι εμένα αύριο τελειώνει

ΑΜ: Ναι μου είπε δηλαδή

Αστυνομικός: Αύριο ρίχνει τα μπετά και μετά θα πάει να βάλει τα μηχανήματα και τέλος

ΑΜ: Οπότε αύριο που θα πάω θα είμαι εγώ εκεί ρίξε σύρμα στους δικούς σου να μην έρθει κανείς και μου κάνει καμιά μαγκιά, κατάλαβες;

Αστυνομικός: Βασίζομαι πάνω σου

«Να τρως το φαΐ σου γιατί θα φας ξύλο»

Στη δεύτερη συνομιλία, ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης και ο Αστυνομικός αξιωματικός διοικητής υπηρεσίας Χανίων αναφέρονται στον Δήμαρχο Χανίων, για τον οποίο ο πρώτος δεν πραγματοποίησε επίθεση καθώς, όπως λέει, τον «έσωσε» η συγγενική σχέση με επιχειρηματία φίλο του.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία είναι ξεκάθαρη η αίσθηση που έχει ο εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης ότι η περιοχή του ανήκει, με τον αστυνομικό να αποκαλύπτει πως συνομίλησε με τον δήμαρχο και του είπε ότι «θα φάει ξύλο».

«Με πήρε 30 τηλέφωνα ο δήμαρχος»

ΑΜ: Έλα φίλε

Αστυνομικός: Τι κάνεις;

ΑΜ: Τι να κάνω, τσι γ@@ησα χθες όλους, συγγνώμη κιόλας έτσι όπως κράζουμε αλλά με πήρε 30 τηλέφωνα ο δήμαρχος χεσμένος, του λέω μη διανοηθείς ούτε την αστυνομία του λέω να πάρεις τηλέφωνο

Αστυνομικός: Ναι εντάξει δεν έρχεται

ΑΜ: Ούτε την αστυνομία του λέω μη διανοηθείς να πάρεις τηλέφωνο θα είμαι εγώ εκεί. Του λέω μη διανοηθείς για μερικές μέρες δεν θα στείλεις άνθρωπο στη δουλειά

Αστυνομικός: Ναι με πήρε τηλέφωνο και μου είπε για μερικές μέρες δεν κάνουν τίποτα

ΑΜ: Α σε πήρε

Αστυνομικός: Ναι με πήρε το βράδυ

ΑΜ: Ναι αφού το γ@@ησω εγώ, το γ@@ησα, και πήγαν σήμερα το πρωί οι εργολάβοι και πήραν τα λάστιχα. Άκου τώρα ρε συ. Ρε φίλε τώρα εντάξει, δηλαδή από μόνος σου θα έπρεπε να πας να τον συλλάβεις εσύ τον δήμαρχο όχι εγώ.

Αστυνομικός: Ξέρεις τι του είπα; Του λέω να είσαι καλό παιδί να τρως όλο σου το φαι γιατί θα φας πολύ ξύλο

ΑΜ: Του το πες;

Αστυνομικός: Ναι

Μετά από εσωτερική έρευνα της ΕΛΑΣ διατάχθηκε μετάθεση του συγκεκριμένου αστυνομικού στο Αστυνομικό Τμήμα Αποκορώνου, όμως κατέθεσε προσφυγή και παρέμεινε στη θέση του.

*Φωτογραφία αρχείου