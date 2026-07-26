Καιρός: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας σήμερα, ως 35 βαθμούς ο υδράργυρος

Με καλοκαιρινές συνθήκες και αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, καθώς ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μέτριοι στα πελάγη, φτάνοντας πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες αραιές νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως τις βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι συγκεντρώσεις σκόνης και γύρης στην ατμόσφαιρα θα παραμείνουν χαμηλές.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς σε Μακεδονία, Θράκη και κεντρικά ηπειρωτικά. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί έως τους 33 βαθμούς, στην Ήπειρο και την Πελοπόννησο έως τους 32, στην Κρήτη και τα Επτάνησα έως τους 31, ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα φτάσει κατά τόπους τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι και μετά, στις Κυκλάδες θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 3 έως 4 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το μεσημέρι σε νότιους-νοτιοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με ασθενείς νότιους-νοτιοδυτικούς ανέμους 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες αραιές νεφώσεις να αναμένονται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά την Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα στα παράκτια νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 32 με 33 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα δυτικών διευθύνσεων.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 με 33 και τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα νότια δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στην ανατολική και τη νότια Κρήτη έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 και στην Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 27-07-2026

Στη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 τοπικά τους 38 και στη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών ή μεμονωμένων καταιγίδων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.