Βραχναίικα: Πολίτες βοήθησαν χελώνα καρέτα – καρέτα να επιστρέψει στη θάλασσα

Μια απρόσμενη εμφάνιση θαλάσσιας χελώνας καρέτα -καρέτα στην παραλία των Βραχνεΐκων προκάλεσε στιγμές αγωνίας το βράδυ του Σαββάτου.

Παρά τη μεγάλη κίνηση που επικρατούσε στην περιοχή, με κόσμο να βρίσκεται στην παραλία και δυνατή μουσική από τα παραλιακά καταστήματα, η χελώνα βγήκε στη στεριά, τραβώντας αμέσως την προσοχή των παρευρισκομένων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το προστατευόμενο θαλάσσιο είδος φαίνεται πως αποπροσανατολίστηκε και άρχισε να κινείται προς την πλευρά του δρόμου, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση πολιτών.

Με ψυχραιμία και ιδιαίτερη προσοχή, όσοι βρίσκονταν στο σημείο κατάφεραν να την κατευθύνουν και πάλι προς τη θάλασσα, επιτρέποντάς της να επιστρέψει με ασφάλεια στο φυσικό της περιβάλλον.

Η παρουσία χελωνών καρέτα – καρέτα στις ακτές της Δυτικής Ελλάδας δεν είναι ασυνήθιστη, ωστόσο οι ειδικοί επισημαίνουν ότι όταν εμφανίζονται σε πολυσύχναστες παραλίες είναι σημαντικό να αποφεύγεται η όχλησή τους και να ειδοποιούνται οι αρμόδιες αρχές ή οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής, εφόσον χρειαστεί.