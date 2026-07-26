Πάτρα: Αστυνομική επιχείρηση τα ξημερώματα σε παραλιακό κατάστημα στο Ρίο

Αστυνομική Επιχείρησηπραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής σε παραλιακό κατάστημα στην περιοχή του Ρίου, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έφτασαν λίγο μετά τη 1:30 π.μ. ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, αποτελούμενες από τέσσερα συμβατικά οχήματα και ένα περιπολικό, με τη συμμετοχή περίπου 15 έως 20 αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο του καταστήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το σημείο, έχοντας προχωρήσει, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στην προσαγωγή δύο ατόμων.

Πηγή: apohxos.gr