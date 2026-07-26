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3ο Φεστιβάλ Επιτραπέζιων Παιχνιδιών στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας!

Το υπέροχο χωριό

Το υπέροχο χωριό

Σταθόπουλος Τάσσος
[email protected]

Το μαγευτικό χωριό στην Ορεινή Ναυπακτία

Ετοιμαστείτε για το 3ο Φεστιβάλ Επιτραπέζιων Παιχνιδιών στην μαγευτική Άνω Χώρα Ναυπακτίας

Φέτος, η πιο δροσερή και διασκεδαστική εκδήλωση του καλοκαιριού επιστρέφει στην καρδιά της Ορεινής Ναυπακτίας! Διαβάζουμε σχετικά:

Ελάτε να απολαύσετε ατελείωτες ώρες παιχνιδιού, στρατηγικής και γέλιου, μέσα στο καταπράσινο τοπίο της Άνω Χώρας, περιτριγυρισμένοι από τα επιβλητικά έλατα και την παραδοσιακή ομορφιά του χωριού.

Τι σας περιμένει;

• Πολλά Επιτραπέζια Παιχνίδια παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα.

• Ευκαιρία να γνωρίσετε νέα παιχνίδια και να μάθετε τους κανόνες τους.

• Δροσερή ατμόσφαιρα και καθαρός αέρας, ιδανικά για καλοκαιρινή απόδραση.

• Μια μοναδική εμπειρία σε ένα από τα πιο γραφικά ορεινά χωριά της Ελλάδας.

Πότε; ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ώρα; 6:00μμ

Πού; ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ, ΑΝΩ ΧΩΡΑ, ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Άνω Χώρα Άνω Χώρα Ναυπακτίας Ορεινή Ναυπακτία Σπορ Επιτραπέζια Παιχνίδια
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