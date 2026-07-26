3ο Φεστιβάλ Επιτραπέζιων Παιχνιδιών στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας!

Το μαγευτικό χωριό στην Ορεινή Ναυπακτία
Ετοιμαστείτε για το 3ο Φεστιβάλ Επιτραπέζιων Παιχνιδιών στην μαγευτική Άνω Χώρα Ναυπακτίας!
Φέτος, η πιο δροσερή και διασκεδαστική εκδήλωση του καλοκαιριού επιστρέφει στην καρδιά της Ορεινής Ναυπακτίας! Διαβάζουμε σχετικά:
Ελάτε να απολαύσετε ατελείωτες ώρες παιχνιδιού, στρατηγικής και γέλιου, μέσα στο καταπράσινο τοπίο της Άνω Χώρας, περιτριγυρισμένοι από τα επιβλητικά έλατα και την παραδοσιακή ομορφιά του χωριού.
Τι σας περιμένει;
• Πολλά Επιτραπέζια Παιχνίδια παιχνίδια για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα.
• Ευκαιρία να γνωρίσετε νέα παιχνίδια και να μάθετε τους κανόνες τους.
• Δροσερή ατμόσφαιρα και καθαρός αέρας, ιδανικά για καλοκαιρινή απόδραση.
• Μια μοναδική εμπειρία σε ένα από τα πιο γραφικά ορεινά χωριά της Ελλάδας.
Πότε; ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ώρα; 6:00μμ
Πού; ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ, ΑΝΩ ΧΩΡΑ, ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΣΤΙΒΟΣ
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