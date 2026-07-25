Δραματικές στιγμές σε Ισπανία και Γαλλία από τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές- Το σπάνιο φαινόμενο της «καταιγίδας φωτιάς»

Η Ισπανία και η Γαλλία βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα από τα δυσκολότερα πύρινα μέτωπα του φετινού καλοκαιριού, καθώς οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται σε πολλές περιοχές, οδηγώντας σε μαζικές εκκενώσεις οικισμών και κινητοποίηση ευρωπαϊκών μηχανισμών πολιτικής προστασίας.

Στην Ισπανία, η σοβαρότερη κατάσταση καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή της Μαδρίτης, όπου οι αρχές αντιμετωπίζουν πολλαπλά ενεργά μέτωπα. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, η ένταση των πυρκαγιών ενισχύεται από τον παρατεταμένο καύσωνα, την εξαιρετικά χαμηλή υγρασία και τους ανέμους, ενώ σε ορισμένες περιοχές κρίθηκε αναγκαία η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και η απομάκρυνση μεγάλου αριθμού κατοίκων.

Παράλληλα, στη νοτιοδυτική Γαλλία οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν σε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις, με αρκετούς οικισμούς να έχουν εκκενωθεί προληπτικά. Η γαλλική κυβέρνηση έχει ζητήσει ευρωπαϊκή συνδρομή για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση βελτίωση των συνθηκών.

Οι Αρχές έχουν απομακρύνει περίπου 200.000 ανθρώπους, από τους οποίους 60.000 από τη χερσόνησο Καπ Φερέ, σε σχετικά μικρή απόσταση από το Μπορντώ.

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν την κατάσβεση

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται να επηρεάσει τη νοτιοδυτική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες. Η απουσία αξιόλογων βροχοπτώσεων και οι ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και δημιουργίας νέων εστιών, διατηρώντας σε υψηλό επίπεδο την επιφυλακή των αρχών.

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στις δύο χώρες καλούν τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών, καθώς η εικόνα των μετώπων μεταβάλλεται διαρκώς ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Το σπάνιο φαινόμενο της «καταιγίδας φωτιάς»

Οι πυρκαγιές στη Ζιρόντ προκάλεσαν το φαινόμενο της «καταιγίδας φωτιάς» που παρατηρείται για πρώτη φορά στη Γαλλία.

Ο pyrocumulonimbus (πυροσωρειτομελανίας), που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία, προκαλεί αστραπές και εκτόξευση καυτών σωματιδίων.

Οι ειδικοί εξηγούν στον Le Monde ότι «πρόκειται για μια μορφή πυρκαγιάς-καταιγίδας. Αυτό το είδος φαινομένου είναι ικανό να προκαλέσει αστραπές, αλλά και να προκαλέσει εκτόξευση καυτής στάχτης».

Ο θερμός καιρός και η έλλειψη υγρασίας ευνοούν το φαινόμενο που εξασθένησε την νύχτα από την Παρασκευή προς το Σάββατο ακριβώς χάρη στην αύξηση της υγρασίας

Αυξημένη ευρωπαϊκή κινητοποίηση

Η έκταση των πυρκαγιών έχει ενεργοποιήσει τον ευρωπαϊκό μηχανισμό αλληλεγγύης, με κράτη-μέλη να αποστέλλουν εναέρια και επίγεια μέσα πυρόσβεσης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Μεταξύ των χωρών που συνδράμουν είναι και η Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στην ευρωπαϊκή προσπάθεια με εναέρια μέσα, στο πλαίσιο του μηχανισμού rescEU.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι το τελικό μέγεθος της καταστροφής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών τις επόμενες ημέρες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες εξακολουθούν να ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών.