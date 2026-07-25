Σύρος: «Νόμιζα ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα» είπε ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η εκδοχή που παρουσιάζει ο 41χρονος κατηγορούμενος για τα γεγονότα της υπόθεσης.

Ο 41χρονος, μαζί με τη σύζυγό του, οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινικές διώξεις. Στη συνέχεια έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Τρίτη.

Ειδικότερα, στον 41χρονο ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι την ημέρα του περιστατικού επέστρεψε στο σπίτι του νωρίτερα από ό,τι συνήθως, καθώς η εργασία του τον κρατά καθημερινά εκτός μέχρι αργά. Οι ισχυρισμοί του αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διαλεύκανση όλων των συνθηκών της υπόθεσης.

Όπως φέρεται να είπε, καθόταν στο τραπέζι και έτρωγε όταν ξαφνικά χτύπησε το κουδούνι. Την πόρτα άνοιξε η σύζυγός του, η οποία - σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του - δέχθηκε επίθεση από άτομο που βρισκόταν στην είσοδο.

Ο 41χρονος υποστήριξε ότι τότε σηκώθηκε, πήρε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και με αυτό τραυμάτισε τη 41χρονη. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε αντιληφθεί ότι επρόκειτο για γυναίκα, αλλά πίστευε πως ήταν άνδρας που είχε εισβάλει στο σπίτι τους.

Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του άρχισαν να φωνάζουν πως «μπήκε κλέφτης στο σπίτι».

Παράλληλα, η πλευρά του ζευγαριού υποστηρίζει ότι η σύζυγος του κατηγορούμενου είχε παρατηρήσει περίεργες κινήσεις νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, είχε την αίσθηση ότι ένα λευκό όχημα την παρακολουθούσε, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Από την άλλη πλευρά, , άνθρωποι από το περιβάλλον της 41χρονης διασώστριας υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να διαπράξει ληστεία, επισημαίνοντας πως ήταν μητέρα δύο παιδιών.