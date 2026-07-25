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Νάπολη Πατρών: Ξεκίνημα με δύο νίκες

Νάπολη Πατρών: Ξεκίνημα με δύο νίκες

Πανελλήνιο πρωτάθλημα

Η Νάπολη Πατρών Πατρών συνεχίζει στη Β' Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Soccer στην Πάτρα!

Μετά από δύο εμφατικές νίκες απέναντι στη Δάφνη Πατρών (7-0) και τον Νέο Αστέρα Δερβενίου (9-0), πήρε την 1η θέση του Γ' Ομίλου και μαζί την πρόκριση  στη Β' Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Soccer.
Γήπεδο Άμμου «Σπύρος Αβράμης»
Κάθε παιχνίδι πλέον είναι ένας τελικός. 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Beach Soccer Νάπολη Πατρών Νάπολη Πατρών Γιάννης Σκούρτας
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