Νάπολη Πατρών: Ξεκίνημα με δύο νίκες

Η Νάπολη Πατρών Πατρών συνεχίζει στη Β' Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Soccer στην Πάτρα!

Μετά από δύο εμφατικές νίκες απέναντι στη Δάφνη Πατρών (7-0) και τον Νέο Αστέρα Δερβενίου (9-0), πήρε την 1η θέση του Γ' Ομίλου και μαζί την πρόκριση στη Β' Φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Soccer.

Γήπεδο Άμμου «Σπύρος Αβράμης»

Κάθε παιχνίδι πλέον είναι ένας τελικός.