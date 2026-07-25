Χειροβομβίδα: Αναζητείται ο άνδρας που φέρεται να την παρέδωσε στον Αιγύπτιο με στόχο τον Ντογιάκο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση του άνδρα αιγυπτιακής καταγωγής που συνελήφθη το Σάββατο στην Αττική έχοντας στην κατοχή του χειροβομβίδα, σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με πληροφορίες, συνδέεται με σχεδιαζόμενη επίθεση σε βάρος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου.

Αναζητείται ο φερόμενος ως προμηθευτής της χειροβομβίδας

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ένας Έλληνας, ο οποίος φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα στον συλληφθέντα λίγο πριν από τη σύλληψή του. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκαν ένα περίστροφο και περίπου 4.000 ευρώ σε μετρητά. Ο ίδιος, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε και αναζητείται.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους και να είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για άλλη ποινική υπόθεση.

Η σύλληψη και το σενάριο της σχεδιαζόμενης επίθεσης

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικές υπηρεσίες είχαν λάβει πληροφορίες ότι ο αλλοδαπός επρόκειτο να παραλάβει εκρηκτικό μηχανισμό και τον έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την παραλαβή της χειροβομβίδας, πριν προλάβει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι Αρχές είχαν ενημερώσει προληπτικά τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για πληροφορίες σχετικά με πιθανό σχέδιο επίθεσης εναντίον του.

Η χειροβομβίδα φέρεται να είχε παραληφθεί από περιοχή των νοτίων προαστίων της Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντολέας φέρεται να είναι Αιγύπτιος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών από το 2017. Ο ίδιος έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ενώ στο ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνονται και ληστείες. Παράλληλα, φέρεται να έχει εμπλακεί και σε άλλα αδικήματα κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα τόσο για τον εντοπισμό του Έλληνα που φέρεται να παρέδωσε τη χειροβομβίδα όσο και για τη διαλεύκανση του ρόλου του στην υπόθεση, ενώ παράλληλα επιχειρούν να εξακριβώσουν τους λόγους για τους οποίους φέρεται να δόθηκε η εντολή για την επίθεση.