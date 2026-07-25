Σύρος: Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι η μητέρα τους είναι νεκρή

Τι λέει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας
Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, ενώ στο νησί κυριαρχούν ο πόνος και τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την τραγική υπόθεση.
Την ίδια στιγμή, συγκλονίζει η μαρτυρία του πρώην συζύγου της, ο οποίος μιλώντας στο MEGA το Σάββατο (25/7), αποκάλυψε ότι τα δύο παιδιά τους δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για τον θάνατο της μητέρας τους.
Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Η ζωή μου ήταν! Γιατί ήμασταν μαζί 22 χρόνια. Με αυτήν μεγάλωσα, εκείνη μεγάλωσε μαζί μου. Κάναμε δύο παιδιά μαζί, είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Έχουμε δύο παιδιά μαζί, για τα οποία θα πρέπει να είμαι και μάνα και πατέρας αυτή τη στιγμή.
«Τα παιδιά μου μέχρι στιγμής ξέρουν ότι είναι πολύ άσχημα, ότι είναι στο νοσοκομείο, δεν μας αφήνουν να πάμε να τη δούμε. Δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω. Καλύτερα να φεύγα εγώ».
Η διασώστρια του ΕΚΑΒ θα γιόρταζε τα γενέθλια της κόρης της την επόμενη ημέρα του φονικού.
Την ίδια ώρα, απαρηγόρητη είναι η μητέρα του θύματος, η οποία μιλώντας στο MEGA τόνισε:
«Ήταν πολύ χαρούμενο το κορίτσι. Μου λέει ‘μαμά είμαι πολύ καλά, είμαι ωραία, περνάω καλά’, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν μου είπε και τίποτα δεν ήταν στεναχωρημένη, χαρούμενη ήταν. Το κορίτσι μου πάντα έτσι ήταν».
Η μητέρα της 41χρονης προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί. Δεν μπορεί να καταλάβει πώς έγινε το κακό.
«Το κορίτσι μου μεγάλωσε με όλη την αγάπη από τον πατέρα. Δεν ήταν αγάπη, ήταν λατρεία για τα εγγόνια μου και στο νησί όλοι μας αγαπάνε. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν μπορώ ούτε και αυτό που λένε, δεν μπορώ, δεν στέκει δεν ξέρω γιατί πήγε εκεί, δεν ξέρω».
Στο μεταξύ ποινικές διώξεις ασκήθηκαν το Σάββατο (25/7) σε βάρος του ζευγαριού από τη Σύρο με την υπόθεση να περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.
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