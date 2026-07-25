Σύρος: Τα παιδιά δεν ξέρουν ότι η μητέρα τους είναι νεκρή

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, ενώ στο νησί κυριαρχούν ο πόνος και τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την τραγική υπόθεση.

Την ίδια στιγμή, συγκλονίζει η μαρτυρία του πρώην συζύγου της, ο οποίος μιλώντας στο MEGA το Σάββατο (25/7), αποκάλυψε ότι τα δύο παιδιά τους δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για τον θάνατο της μητέρας τους.

Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Η ζωή μου ήταν! Γιατί ήμασταν μαζί 22 χρόνια. Με αυτήν μεγάλωσα, εκείνη μεγάλωσε μαζί μου. Κάναμε δύο παιδιά μαζί, είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Έχουμε δύο παιδιά μαζί, για τα οποία θα πρέπει να είμαι και μάνα και πατέρας αυτή τη στιγμή.

«Τα παιδιά μου μέχρι στιγμής ξέρουν ότι είναι πολύ άσχημα, ότι είναι στο νοσοκομείο, δεν μας αφήνουν να πάμε να τη δούμε. Δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω. Καλύτερα να φεύγα εγώ».

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ θα γιόρταζε τα γενέθλια της κόρης της την επόμενη ημέρα του φονικού.