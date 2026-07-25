Νεκρός 80χρονος στο σπίτι του στο Γαλάτσι- Έφερε τραύμα στο λαιμό

Ένας 80χρονος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι του Σαββάτου σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού Ανδρούτσου στο Γαλάτσι.

Τον 80χρονο εντόπισε ο γιος του γύρω στις 15:00 το μεσημέρι και ειδοποίησε την ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 80χρονος έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ υπήρχαν κηλίδες αίματος στα σεντόνια του κρεβατιού που εντοπίστηκε νεκρός. Παράλληλα δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης του διαμερίσματος ούτε ο χώρος ήταν αναστατωμένος.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία ο ιατροδικαστής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του 80χρονου.