Χανιά: Η γιατρός μητέρα του επανέφερε με ΚΑΡΠΑ το αγοράκι

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στα Χανιά, όταν ένα δίχρονο αγόρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Καβρό Αποκορώνου.

Η άμεση παρέμβαση της μητέρας του, η οποία είναι γιατρός, αλλά και των διασωστών του ΕΚΑΒ αποδείχθηκε καθοριστική για την επαναφορά του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το παιδί, γερμανικής υπηκοότητας,ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, οι οποίοι, όταν αντιλήφθηκαν την απουσία του, άρχισαν να το αναζητούν με αγωνία. Λίγο αργότερα το εντόπισαν στον πυθμένα της πισίνας της κατοικίας, χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας παραμείνει εκεί για περίπου δύο έως τρία λεπτά.

Ακολούθησαν δραματικές στιγμές. Η μητέρα του παιδιού, η οποία είναι γιατρός, ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και επί περίπου πέντε λεπτά έδινε μάχη για να το επαναφέρει. Οι προσπάθειές της απέδωσαν καρπούς, καθώς το δίχρονο ανέκτησε σημεία ζωής, ενώ στη συνέχεια στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες σταθεροποίησης της κατάστασής του.

Το παιδί διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).