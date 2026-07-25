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Ν. Φιγαλεία: Εντοπίστηκε ο 70χρονος που είχε χαθεί σε μονοπάτι

Ν. Φιγαλεία: Εντοπίστηκε ο 70χρονος που ...

Σε καλή κατάσταση

Εντοπίστηκε σε καλή κατάσταση ο 70χρονος που αγνοείτο σε μονοπάτι της Νέας Φιγαλείας.

Οι πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κρεστένων στις έρευνές τους εντόπισαν τον ηλικιωμένο σε σημείο που είχε σταθεί να ξαποστάσει.

πηγη ilialive.gr

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πυροσβεστική
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