Ν. Φιγαλεία: Εντοπίστηκε ο 70χρονος που είχε χαθεί σε μονοπάτι

Σε καλή κατάσταση
Εντοπίστηκε σε καλή κατάσταση ο 70χρονος που αγνοείτο σε μονοπάτι της Νέας Φιγαλείας.
Οι πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κρεστένων στις έρευνές τους εντόπισαν τον ηλικιωμένο σε σημείο που είχε σταθεί να ξαποστάσει.
πηγη ilialive.gr
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