Ν. Φιγαλεία: Εντοπίστηκε ο 70χρονος που είχε χαθεί σε μονοπάτι

Εντοπίστηκε σε καλή κατάσταση ο 70χρονος που αγνοείτο σε μονοπάτι της Νέας Φιγαλείας.

Οι πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κρεστένων στις έρευνές τους εντόπισαν τον ηλικιωμένο σε σημείο που είχε σταθεί να ξαποστάσει.

πηγη ilialive.gr