Τι έκαναν οι Αχαιοί στον Βόλο

Οι δύο κατά κοινή ομολογία κορυφαίες σπρίντερ της χώρας, η Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης) και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), πραγματοποίησαν εντυπωσιακή κούρσα και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μ. με 11.37 (1,4) στην πιο αμφίρροπη αναμέτρηση της πρώτης ημέρας του Stoiximan Πανελληνίου Πρωταθλήματος στο Βόλο.

Ο Γιώργος Φρανκς (Μεσσηνιακός ΓΣ) όχι μόνο έφτασε στη νίκη στα 400μ., αλλά το έκανε με τον πλέον επιβλητικό τρόπο, τερματίζοντας σε 45.52.

Το φίλαθλο κοινό του Βόλου έσπευσε να δει για πρώτη φορά φέτος – μιας και απουσίαζε από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα – τον Εμμανουήλ Καραλή (ΟΣΦΠ), κι αυτός τους αποζημίωσε με άλλη μια εξαιρετική παρουσία και νίκη ξεπερνώντας τα 5.80 μέτρα.

Στους αγωνες παίρνουν μέρος και οι καλύτεροι Αχαιοί αθλητές.

Αναλυτικά τα πλήρη αποτελέσματα των Αχαιών:

1η ΗΜΕΡΑ

Αναλυτικά τα πλήρη αποτελέσματα των Αχαιών:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

* 5η Μυρτώ Βαλαχά (Πέλοπας - Νεάνιδα) στα 1.500μ. με 4.30.31.

* 10η Ειρήνη Ταντάρου (Εφηβος Χίου - Νεάνιδα) στα 1.500μ. με 4.35.27.

* 13η Στεφανία - Χριστίνα Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο τριπλούν με 11.65μ.

* 17η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - Νέα) στα 1.500μ. με 8.49.30.

* 18η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα - Νέα) στα 100μ. με 12.48.

* 27η Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) στα 100μ. με 12.78.

* Δεν εκκίνησε Αναστασία Καρέλα (ΓΑΣ Χολαργού - Νέα) στα 400μ.

* Εγκατέλειψε Ευγενία - Χρυσόβα Πατσάλα (Πέλοπας - Νεάνιδα) στα 1.500μ. με.

ΑΝΔΡΕΣ

* 4ος Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος Αιγίου - Νέος) στα 1.500μ. με. 3.56.52

* 6ος Αλέξανδρος - Διαμαντής Σκούρτης (Ολυμπιάδα - Νέος) στα 1.500μ. με 3.59.64.

* 7ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - Έφηβος) στα 1.500μ. με 4.00.50.

* 8ος Δημήτρης Μπούμης (Εφηβος Χίου) στα 400μ. με 48.94 (8ος στον προκριματικό με 48.63).

* 9ος Γεώργιος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας - Νέος) στα 3.000μ. στιπλ με 9.46.01.

* 12ος Δημήτρης Μπούμης (Εφηβος Χίου) με την 4Χ100μ. σε 42.31.

* 13ος Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. με 48.98.

* 13ος Χριστόφορος Κιαχόπουλος (Πρωταθλητές Κομοτηνής - Έφηβος) με την 4Χ100μ. σε 42.56.

* 15ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας - Νέος) στα 1.500μ. με 4.04.61.

* 18ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος Αιγίου - Νέος) στα 1.500μ. με 4.07.00.

* 29ος Ανδρέας Καλαθενός, (Ολυμπιάδα) στα 100μ., με 11.08.

* Άκυρος Λάμπρος Κουτσαβίτης (Κούρος - Νέος) στο τριπλούν με μ. (11ος στον προκριματικό με 14.76).

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ευαγγελία Βαρσάμη Αθλόραμα Νέα 200 M

Αναστασία Καρελά ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Νέα 200 M

Στεφανία Πετροπούλου Ολυμπιάδα 2003 200 M

Μυρτώ Βαλάχα Πέλοπας Νεάνιδα 800 M

Γεωργία Αναστασίου Αθλόραμα 2003 800 M

Ναταλία Ανδρουλάκη Αθλόραμα 2003 800 M

Ειρήνη Ταντάρου ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ ΧΙΟΥ Νεάνιδα 5000 M

Ευγενία - Χρυσόβα Πατσάλα Πέλοπας Νεάνιδα 5000 M

Ηλιάνα Βαλάχα Πέλοπας Πατρών Νέα 5000 M

Στεφανία - Χριστίνα Κωτσοπούλου Αθλόραμα 1997 ΜΗΚΟΣ

Χριστόφορος Κιαχόπουλος ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Έφηβος 200 M

Βασίλης Θεοδωρόπουλος Ολυμπιάδα Έφηβος 200 M

Δημήτρης Μπούμης (Εφηβος Χίου) στα 200μ.

Ανδρέας Καλαθενός Ολυμπιάδα 2000 200 M

Διονύσιος Μπελεζίνης Ολυμπιάδα 2002 200 M

Ηλίας Αργύρης Ολυμπιάδα 2003 800 M

Ανδρέας Γεωργίου Αθηνόδωρος Αιγίου Νέος 800 M

Νικόλαος Μπιλιανός Πέλοπας Έφηβος 800 M

Νικόλαος Νικολακόπουλος Αθηνόδωρος Αιγίου Νέος 800 M

Ιωάννης Γιαννακόπουλος Πέλοπας Νέος 5000 M

Κωνσταντίνος Βεδούρας Ολυμπιάδα Νέος 5000 M

Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου Αθηνόδωρος Αιγίου 1998 5000 M

Ορέστης Εμμανουηλίδης Ολυμπιάδα 2003 400Μ ΕΜΠ.

Ηλίας Αργύρης Ολυμπιάδα 2003 ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

Ορέστης Εμμανουηλίδης Ολυμπιάδα 2003 ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

Ανδρέας Καλάθενος Ολυμπιάδα 2000 ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

Διονύσιος Μπελεζίνης Ολυμπιάδα 2002 ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

Αλέξανδρος - Διαμαντής Σκούρτης Ολυμπιάδα Νέος ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

Βασίλειος Θεοδωρόπουλος Ολυμπιάδα Έφηβος ΣΚΥΤ.4Χ400Μ

Ιωάννης Βαρβίας ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Νέος ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ

Κωνσταντίνος Γαλάνης Αθλόραμα Νέος ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ιωάννης - Μάριος Μητρόπουλος Αρίων Έφηβος ΜΗΚΟΣ

Λάμπρος Κουτσαβίτης Κούρος Νέος ΜΗΚΟΣ

Άγγελος Ανδρεοσόπουλος Αθλόραμα 2001 ΜΗΚΟΣ

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ

Στα προηγούμενα αγωνίσματα της χρονιάς, ήδη έχουμε:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΔΡΩΝ

* 3ος Ηλίας Αργύρης (Ολυμπιάδα) στα 800μ. (i) με 1.51.80 (3ος στον προκριματικό με 1.57.48).

* 3ος Κωνσταντίνος Ντεντόπουλος (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο βάδην με 1.37.42. Εγκατέλειψε στον μαραθώνιο βάδην.

* 4ος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (Πέλοπας - έφηβος) στα 1.500μ. (i) με 3.59.10. 7ος στα 3.000μ. με 8.39.07.

* 5ος Μιχαήλ Καΐπης (Κούρος) στο ύψος (i) με 2.01μ.

* 6ος Ελισσαίος Μπαρδάκης (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο βάδην με 1.46.12.

* 7ος Δημήτρης Μπούμης (Έφηβος Χίου) στα 400μ. (i) με 49.51 (5ος στον προκριματικό με 49.07). 10ος στα 200μ. με 22.161.

* 8ος Νίκος Νικολακόπουλος (Αθηνόδωρος - νέος) στα 1.500μ. (i) με 4.07.44.

* 8ος Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου (Αθηνόδωρος) στα 10.000μ. με 31.37.15. 9ος στα 3.000μ. (i) με 8.44.88. 10ος στα 10χλμ ανωμάλου με 35.07.4.

* 9ος Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος (Αρίων - έφηβος) στο μήκος (i) με ν.α.ρ. 7.30μ. (9ος στον προκριματικό με ν.α.ρ. 7.27μ.).

* 9ος Γιάννης Γιαννακόπουλος (Πέλοπας - νέος) στα 10.000μ. με 31.40.23. 18ος στα 3.000μ. (i) με 8.57.01.

* 10ος Παναγιώτης Μουζάκης (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο βάδην με 1.56.00.

* 10ος Νικόδημος Νικολακέας (Ολυμπιάδα) στον ημιμαραθώνιο με 1.09.57.

* 10ος Γιάννης Βαρβίας (Πρωταθλητές Κομοτηνής - νέος) στο ύψος (i) με 1.89μ.

* 10ος Νίκος Μπιλιανός (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ. (i) με 8.46.62. 13ος στα 1.500μ. (i) με 4.12.34.

* 13ος Κωνσταντίνος Γκοτσόπουλος (Αρίων - νέος) στη σφαίρα (i) με 13.71μ.

* 13ος Δημοσθένης Αδάμου (Ολυμπιάδα) στα 800μ. (i) με 2.02.19 (12ος στον προκριματικό με 1.59.55).

* 15ος Θόδωρος Βλάχος (Πέλοπας - νέος) στα 3.000μ. (i) με 8.56.28.

* 17ος Γιώργος Ζαρκαδάκης (Πέλοπας - νέος) στα 1.500μ. (i) με 4.18.08.

* 17ος Διονύσης Μπελεζίνης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. (i) με 50.28. 18ος στα 200μ. (i) με 22.894.

* 19ος Ορέστης Εμμανουηλίδης (Ολυμπιάδα) στα 400μ. (i) με 50.52.

* 22ος Ηλίας Γεωργιάδης (Πέλοπας - έφηβος) στα 3.000μ. (i) με 9.05.84.

* 24ος Φίλιππος Κωστόπουλος (Αίολος - έφηβος) στο μήκος (i) με 6.22μ.

* 28ος Νίκος Γεωργίου (Αθηνόδωρος) στα 800μ. (i) με 2.19.26. 45ος στα 10χλμ ανωμάλου με 34.15.9.

* 33ος Παναγιώτης Σαμίκος (Άτλας - παίδας) στα 200μ. (i) με 23.71.

* 34ος Αλέξανδρος Μεντζελόπουλος (Αθηνόδωρος - έφηβος) στα 200μ. (i) με 23.74. 72ος στα 60μ. (i) με 7.390.

* 36ος Γιώργος Καλαπόδης (Ηραια) στα 10χλμ ανωμάλου με 37.49.3.

* 37ος Βλάσης Παππάς (Αθλόραμα - έφηβος) στα 200μ. (i) με 23.93.

* 39ος Σωτήρης Κουτρούμπας (Πέλοπας - έφηβος) στα 400μ. (i) με 55.03.

* 52ος Χαρίτων Χαριτωνίδης (Αρίων) στα 10χλμ ανωμάλου με 39.28.5.

* 56ος Κωνσταντίνος Τσόλκας (Πέλοπας) στα 10χλμ ανωμάλου με 40.06.0.

* Εγκατέλειψε Κωνσταντίνος Βεδουράς (Ολυμπιάδα - νέος) στα 10.000μ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

* 4η Σοφία Αλικανιώτη (Παναξιακός ΑΟ) στον μαραθώνιο βάδην με 4.18.43.84. 7η στον ημιμαραθώνιο βάδην με 2.04.55.

* 5η Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα - κορασίδα) στα 60μ. (i) με 7.66 (12η στον προκριματικό με νέο ρεκόρ Αχαΐας κορασίδων 7.707 φ.φ.).

* 7η Χαραλαμπία Ζαχαροπούλου (Ολυμπιάδα - νέα) στα 5.000μ. βάδην (i) με 27.24.09.

* 8η Ευγενία - Χρυσόβα Πατσαλά (Πέλοπας - νεάνιδα) στα 1.500μ. (i) με 4.45.90.

* 8η Ευγενία Παπαπαντέλη (Πελεκάνος - νεάνιδα) στο ύψος (i) με 1.60μ. (10η στον προκριματικό με 1.55μ.).

* 10η Μαρία Μαρκοπούλου (Αίολος - νέα) στο πένταθλο (i) με 2.225β. 13η στο έπταθλο με 3.065β.

* 11η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοπας - κορασίδα) στα 3.000μ. (i) με 10.37.78.

* 11η Φωτεινή Τσιλιγκιριάν (Κούρος - νέα) στα 60μ. εμπ. (i) με 9.00.

* 13η Στεφανία Κωτσοπούλου (Αθλόραμα) στο τριπλούν (i) με 11.67μ. 15η στο μήκος (i) με 5.62μ.

* 14η Ελένη Σόγια (Ιλισσός) στα 10.000μ. με 38.50.27. 17η στον ημιμαραθώνιο με 1.25.04.

* 15η Ηλιάνα Βαλαχά (Πέλοπας - νέα) στα 3.000μ. (i) με 10.56.46.

* 15η Αναστασία Καρέλα (Χολαργός - νέα) στα 400μ. (i) με 58.80.

* 20ή Αρετή Αργυροπούλου (Κούρος) στα 10.000μ. με 42.20.98. 31η στα 8 χλμ ανωμάλου με 36.43.1.

* 23η Ευαγγελία Βαρσάμη (Αθλόραμα - νέα) στα 200μ. (i) με 26.27. 49η στα 60μ. (i) με 8.04.

* 26η Αδαμαντία Καμαρού (Άκρος - νεάνιδα) στα 400μ. (i) με 1.00.66. 27η στα 200μ. (i) με 26.70.

* 30ή Μαρίνα Ζέρβα (Ολυμπιάδα) στα 60μ. (i) με 7.869.

* 33η Μαρία - Ελένη Κεπενού (ΑΕΚ)) στα 8 χλμ ανωμάλου με 36.58.8. Εγκατέλειψε στα 3.000μ. (i)

* 41η Βασιλική Αλεξανδροπούλου (ΓΣ Δύμης - κορασίδα) στα 60μ. (i) με 7.967 (φ.φ.).