Άργος: Eπεισόδια στη συγκέντρωση για τον θάνατο του 20χρονου- Eίχε πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στο Άργος, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δολοφονία του 20χρονου από αστυνομικά πυρά.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το parapolitikaargolida.gr, άτομο φέρεται να πέταξε μολότοφ στην περιοχή κοντά στην Αγία Αικατερίνη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε προσαγωγές και έκαναν χρήση χημικών, ενώ πολίτες απομακρύνονταν από το σημείο μέσα στους καπνούς.

Έχει πραγματοποιηθεί μία σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας.