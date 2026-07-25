Πατρα: Κινητοποίηση για αυτοκίνητο στη Μεγάλη Περιμετρική

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έβγαζε καπνούς
Κινητοποίηση της πυροσβεστικής πριν λίγο για όχημα στη Μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αυτοκίνητο στο ύψος της Εγλυκάδας κοντά στο τούνελ βγάζει καπνούς.
Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική με ένα όχημα
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