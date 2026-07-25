Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πατρα: Κινητοποίηση για αυτοκίνητο στη Μεγάλη Περιμετρική

Πατρα: Κινητοποίηση για αυτοκίνητο στη Μ...

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έβγαζε καπνούς

Κινητοποίηση της πυροσβεστικής πριν λίγο για όχημα στη Μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αυτοκίνητο στο ύψος της Εγλυκάδας κοντά στο τούνελ βγάζει καπνούς.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική με ένα όχημα

Ειδήσεις Τώρα

Βάσεις 2026: Γιατί οι υποψήφιοι στράφηκαν στα Πολυτεχνεία – Οι αλλαγές που δείχνουν οι φετινές επιλογές

Χανιά: 2χρονο αγόρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα

Meteo: Γιατί η κακοκαιρία της 24ης-25ης Ιουλίου ήταν ασυνήθιστη – 59.000 κεραυνοί και έντονα φαινόμενα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μεγάλη Περιμετρική Πάτρας Τούνελ Πυροσβεστική Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039c\u03b5\u03b3\u03ac\u03bb\u03b7 \u03a0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bc\u03b5\u03c4\u03c1\u03b9\u03ba\u03ae \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2","\u03a4\u03bf\u03cd\u03bd\u03b5\u03bb","\u03a0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae ","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
839245
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις