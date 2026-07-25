Πάτρα: Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παντοκράτορος για τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Με λαμπρότητα θα εορταστεί η Δεσποτική εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών, με διήμερο πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών που ανακοίνωσε η Ενορία.

Οι θρηκευτικές εκδηλώσεις ξεκινούν την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 7:00 το πρωί, με τη Θεία Λειτουργία, την Έξοδο της Ιεράς Εικόνας και Δέηση.

Στις 7:00 το απόγευμα θα τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός με Αρτοκλασία και Θείο Κήρυγμα από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο, ενώ στις 10:00 το βράδυ θα ακολουθήσει Ιερά Αγρυπνία μετά Θείου Κηρύγματος από τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Αρτέμιο Αργυρόπουλο, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών και Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Τριταίας.

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, στις 7:00 το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα αναγνωστεί η καθιερωμένη ευχή της σταφυλής.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7:00, θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, Ιερά Παράκληση και Ιερό Ευχέλαιο από τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Κωνσταντινίδη.

Η ενορία ενημερώνει ότι όσοι επιθυμούν να προσφέρουν αρτοκλασία υπέρ υγείας των οικείων τους μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον Ιερό Ναό.