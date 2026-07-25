Χανιά: 2χρονο αγόρι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7) στα Χανιά, όταν ένα 2χρονο αγόρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε κατοικία με πισίνα στην περιοχή του Καβρού, στον Δήμο Αποκορώνου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού, καταφέρνοντας τελικά να το επαναφέρουν στη ζωή.Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το neakriti.gr, το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι ακριβής συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.