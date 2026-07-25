Βάσεις 2026: Γιατί οι υποψήφιοι στράφηκαν στα Πολυτεχνεία – Οι αλλαγές που δείχνουν οι φετινές επιλογές

Η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής 2026 ανέδειξε μία από τις πιο ξεκάθαρες τάσεις των τελευταίων ετών. Οι υποψήφιοι στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τις Πολυτεχνικές σχολές και τα αντικείμενα που συνδέονται με την τεχνολογία, την ενέργεια και την πληροφορική, επιλέγοντας σπουδές που θεωρούν ότι προσφέρουν ισχυρότερες επαγγελματικές προοπτικές.

Η μεταβολή αυτή αποτυπώθηκε τόσο στις βάσεις εισαγωγής όσο και στις προτιμήσεις που καταγράφηκαν στα μηχανογραφικά δελτία, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις που είχαν διατυπωθεί πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ενισχύεται το ενδιαφέρον για τις Πολυτεχνικές σχολές

Σύμφωνα με τον σύμβουλο σταδιοδρομίας Χρήστο Κωστίδη, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ, οι φετινές επιλογές των υποψηφίων αντικατοπτρίζουν τη στροφή προς τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη σύγχρονη τεχνολογία, την πράσινη ανάπτυξη και τις τεχνικές επιστήμες. Όπως ανέφερε, η αγορά εργασίας επηρεάζει πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό τις αποφάσεις των μαθητών και των οικογενειών τους.

Πίεση στις ανθρωπιστικές σχολές

Αντίθετα, αρκετά τμήματα των ανθρωπιστικών σπουδών εξακολουθούν να εμφανίζουν μειωμένη ζήτηση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με τις περιορισμένες επαγγελματικές διεξόδους σε ορισμένους κλάδους και με την αυξανόμενη βαρύτητα που δίνουν οι υποψήφιοι στις προοπτικές απασχόλησης μετά την αποφοίτηση.

Όπως είπε ο κ. Κωστίδης, «υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη τάση προς τα θετικά και τα Πολυτεχνεία», καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία, την ενέργεια και το περιβάλλον διαμορφώνουν νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, σημείωσε ότι οι ανθρωπιστικές σχολές καταγράφουν διαχρονική πτώση, επισημαίνοντας πως «οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι αρκετά πεσμένες σε αριθμούς», ενώ απέδωσε την εξέλιξη αυτή στις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές των καθηγητικών επαγγελμάτων.

Οι κενές θέσεις παραμένουν υψηλές

Παρά τη μεγάλη ζήτηση για συγκεκριμένες σχολές, περισσότερες από 10.000 θέσεις στα πανεπιστήμια έμειναν ακάλυπτες. Ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο τόσο στην εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) όσο και στο γεγονός ότι αρκετά τμήματα δεν αποτελούν πλέον ελκυστική επιλογή για τους υποψηφίους. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ότι κενές θέσεις καταγράφηκαν ακόμη και σε τμήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης