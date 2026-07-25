Meteo: Γιατί η κακοκαιρία της 24ης-25ης Ιουλίου ήταν ασυνήθιστη – 59.000 κεραυνοί και έντονα φαινόμενα

Τα μεγαλύτερα συνολικά ύψη βροχής σημειώθηκαν στην Εύβοια και στη Θεσσαλία
Μια ιδιαίτερα σπάνια για τα δεδομένα του Ιουλίου κακοκαιρία έπληξε τη χώρα το διήμερο 24 και 25 Ιουλίου, με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιλιάδες κεραυνούς και μεγάλα ύψη βροχής.
Σύμφωνα με την ανάλυση της επιστημονικής ομάδας του Meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το φαινόμενο είχε χαρακτηριστικά περισσότερο φθινοπωρινής διαταραχής παρά μιας συνηθισμένης θερινής αστάθειας, καθώς προκλήθηκε από εξαιρετικά ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη τροπόσφαιρα που ευνόησαν την ανάπτυξη έντονων καταιγίδων σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.
Τα μεγαλύτερα συνολικά ύψη βροχής σημείώθηκαν στην Εύβοια (Σέττα Ευβοίας έως 148 χιλιοστά) και στη Θεσσαλία (Σκοπιά Φαρσάλων έως 52 χιλιοστά).
Αναλυτικά η ανάλυση του meteo.gr
Τι συνέβη το διήμερο 24 και 25 Ιουλίου στη χώρα μας; Μία ασυνήθιστη για την εποχή διαταραχή επηρέασε την Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες στην ανώτερη τροπόσφαιρα ήταν πολύ χαμηλές, με τιμές οι οποίες σπάνια σημειώνονται αυτή την εποχή, όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση της κλιματολογίας της περιοχής. Αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη τροπόσφαιρα δημιούργησαν συνθήκες έντονης αστάθειας, υπήρχε δηλαδή το δυναμικό αίτιο για την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων για πολλές ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν ήταν επομένως μία «κλασική» καλοκαιρινή αστάθεια με καταιγίδες τις μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες ( τις θερμές ώρες της ημέρας) αλλά μια διαταραχή φθινοπωρινού τύπου η οποία προκάλεσε την ένταση και τη χωρική έκταση των φαινομένων τα οποία παρατηρήθηκαν.
Στο Χάρτη που ακολουθεί δίνεται η ηλεκτρική δραστηριότητα στη χώρα μας την Παρασκευή 24 Ιουλίου, με περισσότερες από 59.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις να καταγράφονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας (δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12). Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων (άνω του 50% του συνόλου) σημειώθηκε και πάνω από τη θάλασσα, γεγονός που σπάνια συμβαίνει το καλοκαίρι (Χάρτης 1).
Χάρτης 1. Χάρτης ηλεκτρικών εκκενώσεων την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (Δεδομένα από EUMETSAT).
Τα συνολικά ύψη βροχής του διημέρου Παρασκευής 24/07 και Σαββάτου 25/07 (Χάρτης 2) ήταν σημαντικά, με τα μεγαλύτερα συνολικά ύψη βροχής να σημειώνονται στην Εύβοια (Σέττα Ευβοίας έως 148 χιλιοστά) και στη Θεσσαλία (Σκοπιά Φαρσάλων έως 52 χιλιοστά).
Χάρτης 2. Χάρτης αθροιστικού υετού Παρασκευής 24/07 και Σαββάτου 25/07 ( έως και ώρα 11:00).
Τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 24/07 η διαταραχή επηρέασε και την Αττική, προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες, με 20 έως 30 χιλιοστά βροχής μέσα σε 30 λεπτά τόσο μέσα στο Λεκανοπέδιο αλλά και σε περιοχές της ευρύτερης Περιφέρειας Αττικής.
Οι καταιγίδες που σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές συνοδεύτηκαν και από χαλάζι, όπως αναφέρθηκε, αλλά και με ισχυρούς ανέμους, ως αποτέλεσμα των καθοδικών ρευμάτων από τη βάση των καταιγιδοφόρων νεφών. Επομένως, σε αρκετές περιοχές ζημιές προκλήθηκαν από αυτούς τους ισχυρούς και μικρής διάρκειας ανέμους.
Να σημειώσουμε επίσης τις χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες που σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 25/07, με μονοψήφιες τιμές σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, όπως στη Δρακολίμνη Γράμμου (όπου η μονάδα ΜΕΤΕΟ λειτουργεί μετεωρολογικό σταθμό εδώ και ένα έτος) η ελάχιστη θερμοκρασία το πρωί του Σαββάτου 25/07 ήταν ακριβώς 0 °C.
Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο επιστρέφοντας γρήγορα σε ένα πιο καλοκαιρινό μοτίβο καιρού. Ειδικά το διήμερο Δευτέρας 27/07 και Τρίτης 28/07, η θερμοκρασία θα φθάσει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.
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