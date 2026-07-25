Meteo: Γιατί η κακοκαιρία της 24ης-25ης Ιουλίου ήταν ασυνήθιστη – 59.000 κεραυνοί και έντονα φαινόμενα

Μια ιδιαίτερα σπάνια για τα δεδομένα του Ιουλίου κακοκαιρία έπληξε τη χώρα το διήμερο 24 και 25 Ιουλίου, με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις, χιλιάδες κεραυνούς και μεγάλα ύψη βροχής.

Σύμφωνα με την ανάλυση της επιστημονικής ομάδας του Meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το φαινόμενο είχε χαρακτηριστικά περισσότερο φθινοπωρινής διαταραχής παρά μιας συνηθισμένης θερινής αστάθειας, καθώς προκλήθηκε από εξαιρετικά ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη τροπόσφαιρα που ευνόησαν την ανάπτυξη έντονων καταιγίδων σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Τα μεγαλύτερα συνολικά ύψη βροχής σημείώθηκαν στην Εύβοια (Σέττα Ευβοίας έως 148 χιλιοστά) και στη Θεσσαλία (Σκοπιά Φαρσάλων έως 52 χιλιοστά).

Αναλυτικά η ανάλυση του meteo.gr

Τι συνέβη το διήμερο 24 και 25 Ιουλίου στη χώρα μας; Μία ασυνήθιστη για την εποχή διαταραχή επηρέασε την Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες στην ανώτερη τροπόσφαιρα ήταν πολύ χαμηλές, με τιμές οι οποίες σπάνια σημειώνονται αυτή την εποχή, όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση της κλιματολογίας της περιοχής. Αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη τροπόσφαιρα δημιούργησαν συνθήκες έντονης αστάθειας, υπήρχε δηλαδή το δυναμικό αίτιο για την ανάπτυξη ισχυρών καταιγίδων για πολλές ώρες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν ήταν επομένως μία «κλασική» καλοκαιρινή αστάθεια με καταιγίδες τις μεσημεριανές και πρώτες απογευματινές ώρες ( τις θερμές ώρες της ημέρας) αλλά μια διαταραχή φθινοπωρινού τύπου η οποία προκάλεσε την ένταση και τη χωρική έκταση των φαινομένων τα οποία παρατηρήθηκαν.

Στο Χάρτη που ακολουθεί δίνεται η ηλεκτρική δραστηριότητα στη χώρα μας την Παρασκευή 24 Ιουλίου, με περισσότερες από 59.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις να καταγράφονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας (δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12). Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγάλος αριθμός ηλεκτρικών εκκενώσεων (άνω του 50% του συνόλου) σημειώθηκε και πάνω από τη θάλασσα, γεγονός που σπάνια συμβαίνει το καλοκαίρι (Χάρτης 1).