Λουκιανός Κηλαηδόνης: Το ιστορικό πάρτι στη Βουλιαγμένη που έγινε το ελληνικό Woodstock

Υπάρχουν συναυλίες που γεμίζουν στάδια και υπάρχουν βραδιές που περνούν στην ιστορία. Μία από αυτές ήταν το περίφημο «Πάρτι στη Βουλιαγμένη» του Λουκιανού Κηλαηδόνη, στις 25 Ιουλίου 1983, μια εκδήλωση που μέχρι σήμερα θεωρείται σημείο αναφοράς για τις υπαίθριες συναυλίες στην Ελλάδα.

Με φόντο την πανσέληνο και την πλαζ του ΕΟΤ στη Βουλιαγμένη, 100.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την παραλία για να ζήσουν μια εμπειρία που ξεπερνούσε τα όρια μιας απλής μουσικής παράστασης.

Μια ιδέα που γεννήθηκε έναν χρόνο νωρίτερα

Η έμπνευση για το ιστορικό πάρτι γεννήθηκε μετά τη μεγάλη συναυλία του Λουκιανού Κηλαηδόνη στον Λυκαβηττό το 1982. Ο ίδιος οραματιζόταν μια ανοιχτή γιορτή δίπλα στη θάλασσα, όπου το κοινό δεν θα παρακολουθούσε απλώς μια συναυλία, αλλά θα συμμετείχε σε μια καλοκαιρινή εμπειρία με μουσική, φεγγάρι και ελευθερία.

Για τον λόγο αυτό επέλεξε τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 1983, ημέρα πανσελήνου, και εξασφάλισε την παραχώρηση της πλαζ της Βουλιαγμένης, μετατρέποντάς την σε έναν πρωτόγνωρο χώρο μουσικής συνάντησης

Κόπηκαν 25.000 εισιτήρια αλλά έφτασαν σχεδόν 100.000 άνθρωποι

Οι διοργανωτές είχαν έτοιμα προς διάθεση 25.000 εισιτήρια (τα οποία πωλήθηκαν προς 300 δραχμές το ένα), όμως η ανταπόκριση του κόσμου και η αγάπη τους για τον Λουκιανό Κηλαηδόνη και το εγχείρημά του, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Στην πλαζ της Βουλιαγμένης τελικά έφτασαν 50.000 κόσμου ενώ οι εκτιμήσεις των εφημερίδων της εποχής έκαναν λόγο ακόμα και για 100.000 ανθρώπους!

Όταν το πλήθος που είχε φτάσει έξω από τις περιφράξεις της πλαζ άρχισε να πιέζει, οι διοργανωτές άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες.