Λουκιανός Κηλαηδόνης: Το ιστορικό πάρτι στη Βουλιαγμένη που έγινε το ελληνικό Woodstock

Σαν σήμερα, στις 25 Ιουλίου 1983, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης διοργάνωσε το θρυλικό «Πάρτι στη Βουλιαγμένη», μια συναυλία που άλλαξε την ιστορία των υπαίθριων μουσικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα.
Υπάρχουν συναυλίες που γεμίζουν στάδια και υπάρχουν βραδιές που περνούν στην ιστορία. Μία από αυτές ήταν το περίφημο «Πάρτι στη Βουλιαγμένη» του Λουκιανού Κηλαηδόνη, στις 25 Ιουλίου 1983, μια εκδήλωση που μέχρι σήμερα θεωρείται σημείο αναφοράς για τις υπαίθριες συναυλίες στην Ελλάδα.
Με φόντο την πανσέληνο και την πλαζ του ΕΟΤ στη Βουλιαγμένη, 100.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την παραλία για να ζήσουν μια εμπειρία που ξεπερνούσε τα όρια μιας απλής μουσικής παράστασης.
Μια ιδέα που γεννήθηκε έναν χρόνο νωρίτερα
Η έμπνευση για το ιστορικό πάρτι γεννήθηκε μετά τη μεγάλη συναυλία του Λουκιανού Κηλαηδόνη στον Λυκαβηττό το 1982. Ο ίδιος οραματιζόταν μια ανοιχτή γιορτή δίπλα στη θάλασσα, όπου το κοινό δεν θα παρακολουθούσε απλώς μια συναυλία, αλλά θα συμμετείχε σε μια καλοκαιρινή εμπειρία με μουσική, φεγγάρι και ελευθερία.
Για τον λόγο αυτό επέλεξε τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 1983, ημέρα πανσελήνου, και εξασφάλισε την παραχώρηση της πλαζ της Βουλιαγμένης, μετατρέποντάς την σε έναν πρωτόγνωρο χώρο μουσικής συνάντησης
Κόπηκαν 25.000 εισιτήρια αλλά έφτασαν σχεδόν 100.000 άνθρωποι
Οι διοργανωτές είχαν έτοιμα προς διάθεση 25.000 εισιτήρια (τα οποία πωλήθηκαν προς 300 δραχμές το ένα), όμως η ανταπόκριση του κόσμου και η αγάπη τους για τον Λουκιανό Κηλαηδόνη και το εγχείρημά του, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.
Στην πλαζ της Βουλιαγμένης τελικά έφτασαν 50.000 κόσμου ενώ οι εκτιμήσεις των εφημερίδων της εποχής έκαναν λόγο ακόμα και για 100.000 ανθρώπους!
Όταν το πλήθος που είχε φτάσει έξω από τις περιφράξεις της πλαζ άρχισε να πιέζει, οι διοργανωτές άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες.
Μεταδόθηκε ζωντανά από την ΕΡΤ
Ο φίλος του και τότε διευθυντής της κρατικής τηλεόρασης, Βασίλης Βασιλικός, πρότεινε στον Λουκιανό Κηλαηδόνη, την απευθείας μετάδοση της συναυλίας από την ΕΡΤ. Ο καλλιτέχνης είχε ενδοιασμούς γιατί φοβήθηκε πως θα του «κόψει» εισιτήρια. Ο φίλος του όμως ήταν σίγουρος για τη μεγάλη επιτυχία που θα είχε και τον έπεισε.
Οι καλεσμένοι - έκπληξη
Το πάρτι ξεκίνησε στις 21:00 αλλά η αφίσα που διαφήμιζε την συναυλία ήταν... λιτή και αποτελούσε μυστήριο για όσους βρέθηκαν στη Βουλιαγμένη αφού δεν ανέφερε κανέναν άλλον καλλιτέχνη εκτός από τον Λουκιανό Κηλαηδόνη. Έτσι, κάθε φορά που ένα ταχύπλοο έφτανε στην φωτισμένη με νέον πλωτή εξέδρα και αποβίβαζε έναν καλεσμένο, το κοινό ξεσπούσε σε επευφημίες.
Στην σκηνή ανέβηκαν οι Διονύσης Σαββόπουλος, Γιώργος Νταλάρας, Δήμητρα Γαλάνη, Βαγγέλης Γερμανός, Αφροδίτη Μάνου, Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Μαντώ και ο Τζίμης Πανούσης.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ανέβηκε στην σκηνή τα μεσάνυχτα και αναφώνησε ενθουσιασμένος: «Νομίζαμε ότι ήταν πάρτι, αλλά διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για υπερπαραγωγή της Φίνος Φιλμ!».
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Όταν η μουσική βγήκε από τα στάδια
Μέχρι τότε οι μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες πραγματοποιούνταν κυρίως σε γήπεδα ή ανοιχτά θέατρα. Το «Πάρτι στη Βουλιαγμένη» απέδειξε ότι ένας φυσικός χώρος μπορούσε να φιλοξενήσει μια τεράστια μουσική διοργάνωση και να δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία για το κοινό.
Η επιτυχία του άνοιξε τον δρόμο για μεταγενέστερες διοργανώσεις σε παραλίες, φυσικά τοπία και υπαίθριους χώρους, επηρεάζοντας ουσιαστικά την εξέλιξη των μεγάλων συναυλιών στην Ελλάδα.
Το «ελληνικό Woodstock»
Ο Τύπος της εποχής αλλά και οι επόμενες γενιές χαρακτήρισαν τη συναυλία ως το «ελληνικό Woodstock», όχι μόνο λόγω της μαζικής συμμετοχής αλλά και εξαιτίας της ατμόσφαιρας που δημιούργησε.
Οικογένειες, νέοι, παρέες, άνθρωποι μέσα στη θάλασσα αλλά και πάνω στην άμμο έγιναν μέρος μιας γιορτής που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα, χωρίς να καταγραφούν σοβαρά προβλήματα, παρά την απουσία των σημερινών οργανωμένων μηχανισμών ασφαλείας.
Μια παρακαταθήκη που παραμένει ζωντανή
Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, το «Πάρτι στη Βουλιαγμένη» εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής μουσικής ιστορίας. Η επιρροή του δεν περιορίζεται στη νοσταλγία μιας εποχής, αλλά αποτυπώνεται στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκαν οι μεγάλες υπαίθριες συναυλίες που ακολούθησαν.
Το 2018, ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης έδωσε το όνομα του Λουκιανού Κηλαηδόνη στην πλαζ όπου πραγματοποιήθηκε η ιστορική συναυλία, τιμώντας τη συμβολή του στην ελληνική μουσική και πολιτιστική ιστορία
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