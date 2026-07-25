Αναχώρησαν τα δύο Canadair από την Ελλάδα για την Ισπανία – Στη μάχη με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές

Συνδρομή εναέριων μέσων της Ελλάδας στην Ισπανία
Η Ελλάδα αποστέλλει σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 της 113 Πτέρυγας Μάχης, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές, παράλληλα, διατίθεται ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών, προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών.
Τα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να αφιχθούν στην αεροπορική βάση Torrejón της Ισπανίας σήμερα το απόγευμα.
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