Συνελήφθη με χειροβομβίδα – Είχε ως στόχο το σπίτι εισαγγελικού λειτουργού

Οι αρχές απέτρεψαν σχεδιαζόμενη επίθεση που φέρεται να είχε ως στόχο την κατοικία δικαστικού λειτουργού, με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος («ελληνικό FBI») να προχωρά στη σύλληψη ενός Αιγύπτιου, στην κατοχή του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε χειροβομβίδα.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς βρισκόταν υπό διακριτική παρακολούθηση εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, καθώς οι αρχές είχαν συγκεντρώσει στοιχεία που δημιουργούσαν υπόνοιες ότι προετοίμαζε επίθεση.

Οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του επενέβησαν πριν από την επίθεση. Ο δράστης εντοπίστηκε σε σπίτι συνεργού του στα νότια προάστια, από όπου φέρεται να παρέλαβε τη χειροβομβίδα που θα χρησιμοποιούσε στο χτύπημα. Οι άνδρες του ελληνικού FBI τον ακινητοποίησαν, του πέρασαν χειροπέδες και κατάσχεσαν το επικίνδυνο αντικείμενο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα: ο Αιγύπτιος που φέρεται να είχε αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης, ο συνεργός του στα νότια προάστια, καθώς και ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Διαβατών.





Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Αιγύπτιος κακοποιός φέρεται να είχε λάβει εντολή να χτυπήσει την οικία δικαστικού λειτουργού