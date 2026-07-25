Ιταλία – Ελλάδα 9-10: Η Εθνική πόλο των ανδρών στον τελικό του World Cup

Με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο να υψώνει τείχος μπροστά από την εστία του, η Εθνική πόλο των ανδρών κατάφερε να νικήσει με δυσκολία την Ιταλία () και να προκριθεί για 2η διαδοχική χρονιά στον τελικό του World Cup, που γίνεται στο Σίδνεϊ. Κόντρα στην Ουγγαρία για τον τίτλο. Δείτε το live του αγώνα.

Στην πρώτη της επίθεση με παίκτη παραπάνω, η Ιταλία εκμεταλλεύτηκε αυτή τη συνθήκη και έκανε το 1-0 με τον Ντόλτσε. Η Εθνική πόλο δεν μπόρεσε να σκοράρει έχοντας κερδισμένη αποβολή, με τις δυο ομάδες να έχουν στη συνέχεια από τρία δοκάρια. 2,5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, η Εθνική πόλο των ανδρών έφερε το ματς στα ίσα (1-1) με τον Σκουμπάκη. Ο Τζωρτζάτος έκανε πολλές επεμβάσεις στο πρώτο οκτάλεπτο για την γαλανόλευκη, αλλά ο Γκουεράτο κατάφερε με ένα τρομερό σουτ να τον κερδίσει για το 2-1 της περιόδου.

Η Εθνική πόλο έκανε το 2-2 με την έναρξη της 2ης περιόδου, με τον Χαλυβόπουλο. Ο Τζωρτζάτος συνέχισε να… βγάζει τα πάντα, ο Σκουμπάκης κέρδισε πέναλτι και ο Καλογερόπουλος εκτέλεσε εύστοχα για το πρώτο προβάδισμα της Ελλάδας (2-3). Ο Φερέρο όμως έφερε το ματς στα ίσα (3-3) σε νέα επίθεση της Ιταλίας με παίκτη παραπάνω.

Σε μια χαμένη επίθεση της Ιταλίας ο διαιτητής εξέτασε τη φάση στο VAR και είδε τον Ντελ Μπάσο για χτυπά στον Παπαναστασίου και να τον αποβάλει, αφήνοντα την Ιταλία με παίκτη λιγότερο μέχρι το τέλος της περιόδου. Ο Αργυρόπουλος δεν μπόρεσε να σκοράρει με πέναλτι αλλά στη συνέχεια σκόραρε δυο φορές και ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-5. Σε αυτό το διάστημα, η Ελλάδα είδε τον Τζωρτζάτο να… κατεβάζει ρολά και να “βγάζει” και εκτέλεση πέναλτι. Η Γαλανόλευκη έδειξε μια χαλαρότητα στην άμυνα και ο Γκράτα έκανε μείωσε στο ένα γκολ (4-5 το σκορ του οκταλέπτου) με τρομερό τρόπο.

Η Ιταλία μπήκε δυνατά στην 3η περίοδο, είχε χαμένες προσπάθειες και τελικά είδε τον Γκιουβέτση να κάνει το 4-7 με δυο γκολ, σε επιθέσεις της Ελλάδας με παίκτη παραπάνω! Οι δυο ομάδες έδωσαν μεγάλες μάχες στην άμυνα, με την “σετεμπέλο” να αντιτίθεται, να έχει δοκάρι και τελικά να μειώνει (5-7) με τον Κανέλα. Λίγο πριν το τέλος του οκταλέπτου, η Ιταλία εκμεταλλεύτηκε νέο λάθος της γαλανόλευκης και μείωσε στο ένα γκολ με τον Κοντέμι (6-7).

Με την έναρξη του τελευταίου οκταλέπτου, Τζανάτσα και Νικολαΐδης αντικαταστάθηκαν -μετά από μονομαχία που είχαν- και έφυγαν από το ματς με κόκκινη κάρτα. 6:14 πριν τη λήξη του αγώνα, ο Παπαναστασίου κέρδισε πέναλτι και ο Γκιουβέτσης ήταν εύστοχος, δίνοντας στην ομάδα “αέρα” δυο τερμάτων (6-8). Ακολούθησε το 6-9 με τρομερό σουτ του Σκουμπάκη!

Η Ιταλία πέτυχε με μεγάλη δυσκολία γκολ (7-9) με τον Καρνεσέκι και τα έδωσε όλα για να “χτυπήσει” το ματς στα υπόλοιπα λεπτά, έχοντας δοκάρι, στα 2:33 πριν τη λήξη. Ο ίδιος παίκτης μείωσε στο γκολ (8-9) και έβαλε… φωτιά στο ματς. Στα 54 δευτερόλεπτα από τη λήξη, ο Κάκκαρης κέρδισε πέναλτι και ο Αργυρόπουλος έφτασε τα 3 γκολ στον ημιτελικό (8-10). ο Καρνεσέκι όμως σημείωσε το τρίτο σερί γκολ της Ιταλίας, μειώνοντας και πάλι στο γκολ (9-10).