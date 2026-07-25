Στο λιμάνι της Πάτρας ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλης Κουτουλάκης

Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, κ. Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος . Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης η Βουλευτής Αχαΐας Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, ο Διοικητής της 5ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος, Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Χρήστος Μαυρογένης, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πατρών, Πλοίαρχος Λ.Σ. Χαράλαμπος Γεωργάτος, ο Πρόεδρος της τοπικής ΔΕΕΠ ΝΔ Μάκης Κατσιγιάννης και ο Πρόεδρος του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών και Λιμενεργατών Κωνσταντίνος Στάμος.

Τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών Α.Ε. επισκέφθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλης Κικίλιας συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων κ. Μανώλη Κουτουλάκη, στο πλαίσιο ενημέρωσής τους για τη λειτουργία, τις αναπτυξιακές προοπτικές και τα στρατηγικά έργα του λιμένα Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε εκτενής ενημέρωση για τον καθοριστικό ρόλο του λιμένα ως βασικής πύλης της χώρας προς την Ευρώπη, αλλά και ως αναπτυξιακού πυλώνα για τη Δυτική Ελλάδα, με σημαντική συμβολή στην εμπορική δραστηριότητα, τις συνδυασμένες μεταφορές, τον τουρισμό και τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι μεγάλοι αναπτυξιακοί στόχοι του λιμένα για την επόμενη περίοδο, με ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της κρουαζιέρας. Η Πάτρα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να διευρύνει τη θέση της στον χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα ως προορισμός με μοναδικό πολιτιστικό, ιστορικό και τουριστικό αποτύπωμα. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές προσέλκυσης νέων προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων και η ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς φορείς του κλάδου, με στόχο τη μεγιστοποίηση των οφελών για την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην προοπτική επανεκκίνησης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση της Mega Yacht Μαρίνας Πατρών, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Η δημιουργία μιας σύγχρονης και λειτουργικής μαρίνας αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και απασχόλησης.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών, τις δράσεις πράσινης μετάβασης και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και τις δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης του λιμένα ως σύγχρονου κόμβου μεταφορών και logistics με διεθνή προσανατολισμό.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ., κ. Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, ευχαρίστησε τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα για την επίσκεψή τους και το διαρκές ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη του λιμένα Πατρών, υπογραμμίζοντας ότι η στενή συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση έργων και πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τον αναπτυξιακό ρόλο του λιμένα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η επίσκεψη επιβεβαίωσε το κοινό όραμα για την αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων του λιμένα Πατρών, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού λιμένα, ικανού να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη ναυτιλία, τις μεταφορές, τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη.