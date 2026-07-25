Από τον καύσωνα στο -17°C: Γιατί χιόνισε στον Ολυμπο μέσα στον Ιούλιο

Η χιονόπτωση στον Όλυμπο προκλήθηκε από την παρουσία μιας πολύ ψυχρής λίμνης στην ανώτερη τροπόσφαιρα, καθώς μετά τον καύσωνα εισέβαλαν πολύ ψυχρές αέριες μάζες στα 500 hPa, με θερμοκρασίες περίπου από -15 έως -17°C.

Η μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των κατώτερων και των ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας δημιούργησε έντονη αστάθεια και ισχυρά ανοδικά ρεύματα, τα οποία μετέφεραν υδρατμούς σε μεγάλα ύψη, όπου σχηματίστηκαν νιφάδες και παγοκρύσταλλοι.

Παράλληλα, η ψυχρή εισβολή κατέβασε σημαντικά τη στάθμη παγοποίησης, με αποτέλεσμα στις κορυφές του Ολύμπου, σε υψόμετρο περίπου 2.650 μέτρων, οι νιφάδες να φτάσουν στο έδαφος χωρίς να προλάβουν να λιώσουν.