Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Εντοπίστηκε το κινητό και το πορτοφόλι του

Εντοπίστηκε από τις Αρχές το κινητό και το πορτοφόλι του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου που δολοφονήθηκε άγρια από τον 28χρονο Αιγύπτιο στο γραφείο του στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, τα στελέχη της ΕΛΑΣ πραγματοποίησαν τις προηγούμενες ημέρες συμπληρωματική έρευνα στον χώρο του εγκλήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας, βρήκαν και το κινητό και το πορτοφόλι του ποινικολόγου.

Ως εκ τούτου, συνάγεται το συμπέρασμα πως ο καθ’ ομολογίαν δράστης, μετά τη δολοφονία, πήρε από τον χώρο μόνο τον φορητό υπολογιστή του 73χρονου και, ενδεχομένως, χρήματα.

Σε βάρος του 28χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο άνδρας οδηγήθηκε την Πέμπτη (23/7) ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Μετά το έγκλημα ο συλληφθείς έφυγε από το γραφείο του δικηγόρου και προσπάθησε να κρύψει τα ίχνη του. Ωστόσο δεν κατάφερε να ξεφύγει από τις Αρχές.

Τι πρόδωσε τον 28χρονο

Τα αποτυπώματα, οι εικόνες από τις κάμερες της περιοχής και ο τραυματισμός που έφερε στο χέρι ήταν αυτά που τον πρόδωσαν. Και αυτό γιατί ο 28χρονος Αιγύπτιος ξυλοκόπησε τόσο ανηλεώς το θύμα που από τα χτυπήματα έσπασε το χέρι του.

Μετά το έγκλημα, πήγε σε ένα νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και, όταν τον ρώτησαν οι γιατροί τι έπαθε, ανέφερε πως έκανε σκέιτμπορντ και έπεσε. Στη συνέχεια πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε.

Σε βίντεο φαίνεται ο νεαρός, φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι και βερμούδα, να βγαίνει με γρήγορο βήμα από το γραφείο του Σταύρου Γεωργίου στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου και κρατά στο χέρι του το λαπτοπ, που όπως διαπιστώθηκε, είχε πάρει από το γραφείο του θύματός του.

Υπό το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, όπου αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του για τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία.