«Ξάφριζαν» καταστήματα στην Αρχαία Ολυμπία - Τους σταμάτησαν πριν επιβιβαστούν στο λεωφορείο

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας ζευγάρι τουριστών που φέρεται να έκλεψε από καταστήματα αναγκάστηκε μετά την παρέμβασή καταστηματαρχών να πληρώσει το αντίτιμο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Εμπορικού Συλλόγου Αρχαίας Ολυμπίας «Ερμής», που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7), ένα ζευγάρι τουριστών φέρεται να έκλεψε από καταστήματα στην αγορά της Αρχαίας Ολυμπίας και, παρότι έγινε αντιληπτό, συνέχισε την ίδια συμπεριφορά και σε δεύτερο κατάστημα…

Πάντα σύμφωνα με την ανάρτηση του συλλόγου, οι καταστηματάρχες αντέδρασαν, περικύκλωσαν τους τουρίστες που -τελικά- αναγκάστηκαν να πληρώσουν το αντίτιμο πριν επιβιβαστούν στο λεωφορείο τους…

Ειδικότερα στην ανάρτηση του συλλόγου αναφέρονται τα εξής:

«Αδιανόητο περιστατικό κλοπής στην αγορά της Αρχαίας Ολυμπίας. Σύμφωνα με πληροφορίες ζευγάρι τουριστών αφού “ξάφρισαν” κατάστημα εποχικών, συνέχισαν απτόητοι και στο επόμενο. Παρά το γεγονός ότι έγιναν αντιληπτοί, εξακολουθούσαν να αρνούνται οποιαδήποτε κλοπή με αποτέλεσμα να περικυκλωθούν από τους οργισμένους καταστηματάρχες και να αναγκαστούν να πληρώσουν το αντίτιμο, λίγο πριν επιβιβαστούν στο λεωφορείο!

Τέλος καλό, όλα καλά!»